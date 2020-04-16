日媒：日本政府正計劃全國進入「緊急狀態」

據多間日媒報導，日本政府正計劃將全國所有 47 個都道府縣，全部納入「緊急事態宣言」的發布範圍，讓日本全國都進入緊急狀態。會在週四 (16 日) 徵詢「諮詢委員會」的意見，並召開對策本部會議後，就正式的作出決定。

而負責新冠肺炎 (COVID-19) 對策的經濟財政暨再生大臣的西村康稔也在同 (16) 日下午向日本參眾兩院的議會營運委員會提出相關報告。

由於新冠肺炎的疫情擴大，確診病例在日本各地快速增加。為避免醫療體系崩壞，日本當局在上週二 (7 日) 基於法律規定針對東京、大阪、神奈川、千葉、埼玉、兵庫、福岡等 7 個疫情較為嚴重的行政區域發布了緊急事態宣言，效期從 4 月 8 日凌晨 12 點一直持續到 5 月 6 日為止。

不過就在 4 月 7 日發布相關決定後，愛知、京都等地的首長們，也都陸續主動要求日本政府將他們納入緊急事態宣言的發布對象當中。

這是日本政府首度基於特別處置法來發布緊急事態宣言，對象行政區的首長 (知事) 們，可「要求」民眾及企業不要外出或停止營業。

日本當局打算讓全國進入「緊急狀態」 (圖片：AFP)

當局除了呼籲民眾們減少外出，也要求不要選在這個時刻返鄉，避免跨縣市的移動，還要求不要搶購食物及生活必須品等，更強調不會進行封城措施。

有別於歐美等國的外出禁令，日本的作法缺乏強制力，僅止於「要求」程度，也等於是考驗民眾們的自制力。

日本政府在當時表示，未來將視肺炎疫情發展，來決定是否延長效期，或是擴大對象範圍。

就目前的情形來看，上述 7 個行政區外的感染人數也不斷增加，日本政府也才會打算將全國都納入緊急事態宣言的對象當中。