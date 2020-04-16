南韓政府提7.6兆韓元補充預算案 將向一般家庭發放補助

南韓政府週四 (16 日) 召開臨時國務會議，向國會提交今年度第 2 份補充預算案，規模為 7.6 兆韓元 (約 1873 億元新台幣)，將用於向收入居下游 70% 的家庭發放疫情災害補助。

財政部表示，緊急現金付款將以消費券和禮券的形式發出，而不是現金發放，以鼓勵人們花錢。

財政部指出，連同地方政府的預算，中央政府將花費 9.7 兆韓元，用於為 1478 萬戶家庭提供的一次性救助計畫，約佔全國家庭總數的一半。

南韓本次災害補助預計最快在 5 月初發放，補助標準為 4 人戶 100 萬韓元，3 人戶 80 萬韓元，2 人戶和 1 人戶分別為 60 萬和 40 萬韓元。

財政部表示，這次追加預算提案的資金將來自其他部會節省下來的資金，而非透過新債發行。

為因應疫情打擊，南韓國會共已批准 11.7 兆韓元的追加預算，為該國有史以來規模最大的一筆額外預算法案。

南韓財政部長洪楠基表示，緊急救濟計畫將幫助人們緩解 COVID-19(新冠肺炎) 的經濟影響並恢復私人消費。同時，政府將動員一切可能的措施，包括稅收、支出和財政措施，直到這場危機結束為止。

南韓政府表示，加上此次補充預算，迄今公佈的抗疫補助政策規模達 150 兆韓元。再加上延期繳納各類稅金、韓美貨幣互換協議等，間接支援規模將達 349 兆韓元。