G20同意窮國可暫緩償債 對抗疫情和「經濟海嘯」

G20 財金官員周三 (15 日) 同意支持國際貨幣基金 (IMF) 的建議，讓全球最貧窮國家在年底前暫緩償付債務，數百家民間債權人隨即響應這項舉措。

主持 G20 財金首長視訊會議的沙烏地阿拉伯財長 Mohammed al-Jadaan 在會後表示，讓最窮國暫時免於償還債務本金和利息，能為他們釋出超過 200 億美元資金，以改善各自國內的醫療系統，因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情。

德國財長 Olaf Scholz 表示，這是一次有歷史意義的國際團結合作，這些國家些國家可以立即投資醫療系統，不用耗費時間逐案審查。

美國總統川普週二 (14 日) 決定暫停對世界衛生組織 (WHO) 的金援，砲轟世衛不但未能控制疫情、還掩蓋疫情。但川普撤資的舉措，卻招致 G20 國家在內各界廣泛批評。

受疫情影響，全球經濟正面臨 1930 年代大蕭條以來最嚴重的衰退。窮國受到的打擊尤其嚴重，因為當地缺乏妥善醫療設備，而且在肺炎疫情爆發後，出現資金大量外流的現象。商品價格下挫，也是許多窮國面臨的挑戰。

適用暫緩償付債務的國家，是依據世界銀行 (WB) 與聯合國定義的全球最貧窮和最不發達國家，且目前正在償還積欠世銀和國際貨幣基金 (IMF) 的債務。

樂施會 (Oxfam) 表示，還需要保護協議中未涵蓋的黎巴嫩、厄瓜多等國，該機構將需籌資約 1 兆美元，幫助各國因應疫情造成的「經濟海嘯」。

Oxfam 等機構呼籲直接免除貧窮國家今年的債務，不只是延緩償還債務。

法國財政部官員週二說，多個民間債權人已經同意展延窮國的 80 億美元債務或提供再融資，之前約 120 億美元債務已經暫緩償付。

IMF 總裁 Kristalina Georgieva 週三發布聲明對 G20 領袖說，IMF 正在尋求 180 億美元新貸款以挹注窮國，且打算動用特別提款權 (SDR)，強化目前 1 兆美元的借貸能力。