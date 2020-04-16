數據比預期更糟 MUSG：美國經濟已是斷垣殘壁

3 月份的消費者和製造業數據顯示，在封鎖的最初幾週，防疫措施對美國經濟的打擊比華爾街預期的影響更廣更深。

數據顯示，美國 3 月份零售銷售下降了 8.7%，是紀錄以來新低。在 COVID-19(新冠肺炎) 重災區紐約地區，製造業活動不僅是歷史新低，跌幅更達到令人震驚的 78.2%。工業生產下降 5.4%，是自 1946 年以來的最大，製造業降 6.3%，創歷史新高，部分原因在於工廠關閉，汽車產量下降了 28%。

這意味著經濟的兩大支柱—消費及製造業，表現都較預期更糟，隨著全美 90% 以上地區實施封鎖，預示著 4 月份的情況還會更糟糕。

零售銷售急降 (圖表取自 CNBC)

主要消費遭遇重擊

除此之外，房屋建築商的情緒也受到了很大的打擊，最新的全國房屋建築商 / 富國銀行住房市場指數顯示，建築商對單戶住宅的信心下降 42 點，至 30 點，為 2012 年 6 月以來新低。

在零售數字中，唯一的亮點可能是雜貨和零售店銷售額增長了 25.6%，但經濟學家仍舊預計，3 月整體銷售額將下挫 8%。

MUFG 聯合銀行首席財務經濟學家 Chris Rupkey 形容，美國經濟已經是一片廢墟。沒有人買車—銷售下降了 25.6%，沒有人買家具—銷售下降了 26.8%，飲食場所也下降了 26.5%。

多項銷售均跌 2 成以上 (圖表取自 CNBC)

第 2 季還會更糟

由 3 月開始的經濟下挫，預計在第 2 季將達到谷底，投資銀行目前的預估 GDP 下滑的幅度，普遍超過 30%。

儘管消費者在家中購物，但 3 月份的線上零售額也幾乎太多增長，僅上升 3.1%。美國商務部承認，由於許多企業已經關閉，很難收集數據。

Rupkey 指出，2008 年第 4 季也曾出現 8% 的零售下滑，但這是 3 個月的數據，現在在單月就出現這種情況，消費者居家隔離，只能偶爾冒險出門採購，而下個月的情況將更糟。

花旗集團 (Citigroup) 指出，由製造業數據顯示，經濟活動將會放緩，而且較預期更早一些，影響程度更廣泛。他們指出，服裝製造業的下降幅度為 16.5%，家具銷售的下降幅度為 10%，數據令人驚訝。

經濟衰退恐衍生蕭條

BMO 資深財政策略師 Jon Hill 表示，經濟數據的進一步下滑使人們擔心，急劇的衰退將演變成蕭條。

他表示，儘管 2.2 兆美元的財政支出和 Fed 的貨幣行動試圖阻止這種情況發生，並希望推動第 3 季開始的反彈，但必須留意的是，在截至 4 月 4 日的短短 3 週內，已經有超過 1700 萬工人申請了失業救濟金，超過了大蕭條時期，勞動力市場受到打擊巨大。

Hill 指出，目前與過去是完全不同的衰退類型，一種是更廣泛的經濟影響，這次是經濟驟停，人們在力行衛生政策規定，讓典型的經濟法則難以遵循。