美國4月建商信心指數驟降至30 創2012年來最低

美國全國住宅建商協會 (NAHB) 與富國銀行 (Wells Fargo) 於週三 (15 日) 公佈 4 月份建商信心指數，報 30，較 3 月份的 72 大幅下滑，且創下史上最大的單月衰退幅度。

美國 NAHB 建商信心指數 (圖：Bloomberg)

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，美國政府下令禁止民眾非必要的外出，因此重創房市景氣，導致 4 月份的建商信心指數暴跌至 30，低於市場預估值 55，且創下自 2012 年 6 月以來的最差表現。

此外，4 月的 NAHB 建商信心指數，亦為自 2014 年 6 月以來首次低於 50。該指數以 50 為基準點，若低於 50，則代表建商對於房市的前景表示悲觀，若高於 50，則表示市場整體狀況較好。NAHB 建商信心指數在 2019 年底攀升至 76，創下近 20 年來最高紀錄。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 表示，在疫情爆發之前，美國的房地產景氣呈現穩健成長的態勢，1 月及 2 月份的房屋銷售量皆大幅增長。但隨著政府下令民眾進行居家防疫，導致買家流量驟降，另外，由於房屋建築活動被政府歸類為非必要的經濟活動，因此，亦導致建商的營運受到威脅。

NAHB 主席 Dean Mon 表示，由於肺炎疫情於全國各地持續蔓延，再加上失業人口的攀升，導致房市景氣衰退及建商信心驟降。

根據 NAHB 指數的細項數據顯示，銷售現狀下跌了 43 點，報 36， 未來 6 個月的銷售展望下跌 39 點，報 36 ，買家流量則下跌了 43 點，報 13。

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