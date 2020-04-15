〈美股早盤〉高盛、花旗獲利重挫 道瓊早盤跌逾5百點

包括美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US)、及花旗 (C-US) 在內的金融機構，皆於週三 (15 日) 美股盤前公佈了 2020 財年第一季的財報，由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致銀行業者獲利皆大幅衰退 45% 以上。

肺炎疫情對於企業獲利造成衝擊，導致市場擔憂美股企業的 Q1 獲利將不如預期，加上美國於週三 (15 日) 所公佈的零售及製造業數據，皆創下歷史最差紀錄，導致美股於週三 (15 日) 結束昨日的漲勢，開盤四大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 500 點，台積電 ADR 則下跌 2.05%。

新冠肺炎疫情

由於近日來美國的疫情曲線日漸趨緩，美國總統川普於週二 (14 日) 表示，他相信美國有些州將能夠在 4 月底之前放寬防疫措施，甚至可能在 5 月 1 日之前復工。

川普表示，美國經濟重新開放的計劃即將敲定，他很快將與美國 50 州長會談，接著適時地授權各州實施重啟美國經濟的計劃。

此外，川普亦宣佈，美國將停止繼續資助世界衛生組織 (WHO)，並批評世衛不但未能控制疫情，還隱瞞事實。

美國經濟數據

美國商務部於週三 (15 日) 公佈 3 月份的零售銷售月增率，報 -8.7%，衰退幅度創下史上最大的紀錄。

另外，美國亦於週三公佈了 4 月份紐約 Fed 製造業指數，報 -78.2，亦創下歷史最低紀錄。顯示由於肺炎疫情重創經濟活動，導致美國的零售及製造業皆受到嚴重的衝擊。

截至台北時間週三 (15 日)22 時許：

道瓊指數下跌 500.76 點或 -2.09%，暫報 23449.00 點

那斯達克下跌 164.74 點或 -1.93%，暫報 8351.00 點

標普 500 下跌 65.23 點或 -2.29%，暫報 2780.83 點

費半下跌 46.60 點或 -2.75%，暫報 1650.15 點

台積電 ADR 下跌 2.05% 至每股 49.58 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.676%

紐約輕原油下跌 1.79% 至每桶 19.75 美元

布蘭特原油下跌 4.56% 至每桶 28.25 美元

黃金下跌 1.27% 至每盎司 1746.45 美元

美元指數上漲 1.04% 至 99.910 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

花旗 (C-US)

花旗早盤下跌 4.74%，達 43.23 美元。

花旗於週三 (15 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，為了疏緩放款戶的債務違約風險，花旗提撥了 49 億的壞帳準備金，導致 Q1 獲利重挫 46%。

此外，由於固定資產及股權交易收益的增長，花旗於 Q1 的營收報 207 億美元，較去年同期增長 12%。稅後淨利則為 25.2 億美元，每股盈餘為 1.05 美元，較去年同期的 1.87 美元下滑。

美國銀行 (BAC-US)

美國銀行早盤下跌 7.51%，達 21.95 美元。

美國銀行於週三 (15 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，為了因應肺炎疫情的衝擊，該公司提撥了 36 億美元的壞帳準備金，導致 Q1 獲利大幅下滑 45%。商業銀行及財富管理部門的獲利，則分別下滑 45% 及 17%。

美國銀行於 Q1 的營收報 228 億美元，符合市場預估值，獲利則報 40.1 億美元，每股盈餘為 0.40 美元，低於華爾街分析師預估的 0.46 美元。

高盛 (GS-US)

高盛早盤下跌 4.18%，達 170.95 美元。

高盛於週三 (15 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，受到肺炎疫情的影響，導致該公司於 Q1 的獲利大幅下滑 46%。

高盛於 Q1 的營收報 79.2 億美元，較去年同期下滑 10%，其中，來自投資銀行部門的營收為 18.7 億美元，來自固定資產交易的營收為 19.9 億美元，來自股權交易的營收則為 19.2 億美元。此外，高盛 Q1 的每股盈餘為 3.35 美元，較去年同期下滑 41%。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月紐約 Fed 製造業指數報 -78.2，預估 -32.5，前值 -21.5

美國 3 月零售銷售月增率報 -8.7%，預估 -8.0%，前值 -0.5%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 -4.5%，預估 -4.8%，前值 -0.4%

美國 3 月工業產出月增率報 -5.4%，預估 -4.2%，前值 0.6%

美國 3 月製造業產出月增率報 -6.3%，預估 -3.6%，前值 0.1%

美國 3 月產能利用率報 72.7%，預估 73.9%，前值 77.0%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

隨著美股進入財報季，Gibbs Wealth Management 的 CEO Erin Gibbs 表示，投資人應關注企業對於未來的財務預測，該資訊透露企業對於獲利能力恢復的預期，以及是否需要採取更多的裁員措施。

Leuthold Group 的策略師 Jim Paulsen 表示，隨著美國及其他地區的新增確診病例呈現放緩趨勢，各國政府亦開始商討重新開放經濟活動的計劃，並有助於疏緩市場的不確定性。

Charles Schwab 的策略師 Jeffrey Kleintop 表示，由於市場樂觀預期，經濟最壞的時期已過，因此促使股市大漲。但是，他亦認為，在各國放寬封鎖措施後，將可能造成第二波感染，因此，接下來股市的不確定性將會提高。

美國將於週四 (16 日) 公佈初領失業金數據，穆迪首席分析師 Mark Zandi 認為，初領失業金數據是最精準、也最具時效性的經濟指標，當就業市場趨於穩定時，則經濟將有望開始回溫。