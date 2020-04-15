川普拼5月開放經濟 佛奇：還不到時候

美國首席傳染病專家、白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 週二 (14 日) 表示，美國病毒檢測和追蹤程序尚未到位，目前還不到經濟重新開放時機。

佛奇對美國總統川普 5 月 1 日的復工目標憂心忡忡，認為此舉對於美國部分地區來說有些過於樂觀。

川普週二表示，他相信美國某些州將夠在 4 月底之前放寬嚴格防疫措施，甚至可能在 5 月 1 日之前復工；白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 更於週二透露，美國總統川普將在兩天內發布復工指導方針的重要聲明。

佛奇認為，疫情是在不同時間點分別侵襲美國各地區，因此各州的社會疏離措施，也必須以「滾動式」的階段性方式放寬，而非一次全部解除。

佛奇說：「我們需要建立一套高效率且能依賴的防疫機制，但我們還未具備。」

佛奇警告，社會疏離政策一旦解除，公共衛生人員卻還沒有能力迅速檢測出確診者，也未能及時隔離並追蹤每個患者，將會爆發新一波感染潮。

佛奇更指出另一個困難點，是科學家們對無明顯症狀、或症狀輕微患者的傳染機率，依然缺乏扎實的了解，他猜測，可能有超過 25% 但低於 50% 以下的患者，是經由無症狀患者傳染。

展望未來，佛奇認為第二波感染潮，並非無可避免，但他補充道：「若感染人數下降了，而 9、10、11 月過去後，又再次出現另一次疫情高峰，那我並不訝異，但希望我們能比現在還快解決危機。」

此外，摩根大通首席執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二 (14 日) 亦表示，美國企業最快會在 6、7、8 月以前讓員工重返工作崗位，此一預測比起美國財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 預期的 5 月要晚。

戴蒙表示，商業圈應該依地區和公司情況判斷，分階段恢復營運。「合理的復工計畫是件好事，但不會是 5 月，我們認為應該是 6、7、8 月附近」

戴蒙認為，美國企業最早會在 6 月開始召回遠端工作的員工。