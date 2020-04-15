勇於對抗聯準會？高收益債券ETF空單急增至近史上新高

為保護市場，聯準會 (Fed) 上週驚人地承諾會購買垃圾債，這是金融危機期間都未操作的手段，這一說法刺激了垃圾債 ETF 走高，但市場總不缺乏看不慣行情的做空者。

據《彭博》援引 IHS Markit 數據顯示，規模 163 億美元的 iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF(HYG)，做空的部位正迅速增加，達到流通股的 38%，已經接近 2 月下旬所創下的 39% 歷史紀錄。

(圖表取自彭博)

空頭部位的上升，與上週這支 ETF 的大漲有關。懷疑論者認為，聯準會雖然願意購買在疫情爆發後被降級的「墮落天使」和某些高收益基金，以確保其信貸流動性，但這並不能減輕現金短缺的公司宣布破產的風險。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，聯準會所採取的措施，有助於緩解高收益利差擴大的流動性壓力部分，但對高收益利差擴大的「破產風險部分」，難以發揮作用，不一定能改善這些公司面臨破產的風險。

《Zero Hedge》報導認為，換句話說，雖然這些「墮落天使」獲得安全資金，但目前沒有什麼能阻止他們繼續被降評，至 B、CCC 或更低。最終，這些公司仍可能宣布破產，但聯準會不至於大膽地要求美國財政部批准，讓他們購買破產的公司資產。

除非聯準會準備成為市場的積極參與者，否則當聯準會也只會買垃圾債中的高評級公司，當他們評級更下降時，也只能賣掉這些。

Columbia Threadneedle 表示，聯準會公布的聲明顯示，他們只會被降評的「墮落天使」，因此，這不一定對整個高收益資產類別都是有利的。

表現在市場上，上週 HYG 上漲 7%，寫下 2007 年基金創立以來的最好一週之後，本週已經連兩天下挫。

無論如何，儘管聯準會曾明確警告不要做空垃圾債券，但仍有數以百萬計的人，願意押注聯準會無法支撐高收益債券市場。

對此現象，摩根大通 Marko Kolanovic 量化策略師主管也警告，聚焦即將來的負收益和經濟發展不順的投資者，實際上是和聯準會對抗，歷史數據顯示，這通常帶來投資失利。

(本文不開放合作夥伴轉載)