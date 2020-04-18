〈分析〉從供需兩端 看中國水泥業回春？

中國受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，2020 年經濟成長面臨衰退壓力，中國政府已積極推出刺激性的財政政策、貨幣政策及地方政府專項債，若從專項債的使用情況來看，今年中國「傳統基建」成長速度將較去年有所成長，而水泥價格已經率先表態。

資料來源: 數字水泥網

以中國數字水泥網公布的水泥價格變化來看，上周 (0406 至 0412) 全中國水泥均價較前一周小幅上漲 0.17 人民幣 / 噸，也較去年同期高出 1 人民幣 / 噸，達 434.83 人民幣 / 噸，在復工復產的推動下，中國大部分地區水泥價格已經回穩。

此外，全中國水泥平均出貨比率上周較前一周提升約 9 個百分點，達 81.42%，其中，京津冀和華東地區的改善最為明顯，浙江、安徽等部份地區甚至已出現供不應求的情況。

需求面利多: 專項債為基建供金源

中國水泥業的回春主要在於中國為刺激今年經濟發展，以投入金額來看，傳統基建仍是大宗。目前中國財政部已撥出給地方政府兩批次的專項債額度，合計金額達人民幣 1.29 兆元，規模占去年全年發行量的 90%，而實際發行金額達 1.0969 兆人民幣，年增率逾 60%。

另外，第三批專項債額度箭在弦上，市場預估第三批的規模上看人民幣兆元等級。同時，已有法人預估今年中國新增專項債金額上看人民幣 3.5 兆元。

根據中國官方統計，今年新增專項債中，有逾 65% 均用於基建，而 2018 年至 2019 年這個比例只有約 20%。同時，中國國務院要求，除了提升城鎮化的需求外，專項債不得用於土地儲備和房地產相關項目，因此預計後續新增額度仍將會有較大的比重流向基建。

資料來源: wind, 2020 年 Q1 專項債投入基建比率

因此，若以中國專項債發行量人民幣 3.5 兆元計算，第一季約有人民幣 1.29 兆元，約 65% 用於基建，之後用於基建的金額比重在 40% 至 60%，全年專項債用於基建的比率約為 50% 至 63%，總金額介於人民幣 1.75 兆元至人民幣 2.19 兆元間，較去年的基建額度高出人民幣 1.31 兆元至人民幣 1.75 兆元，預估可帶動基建成長 7.2 至 9.6 個百分點。

資料來源: 中國全國投資項目在線審批監管平台

供給面利多: 錯峰生產、禁新增產能

控制供給量是近幾年中國水泥產業重拾獲利的重要關鍵，政策上推動錯峰限產、嚴禁新增產能等方式，已使得中國在水泥供給量不再盲目爆增，也因供給端得到有效控制，中國水泥價格保持在穩定的上升趨勢。

今年中國水泥供應仍是有限度的成長，主要因為中國今年進入「藍天保衛」的最後一年，環保政策趨嚴，錯峰限產力道只增不減，已有不少省份推出具體錯峰生產時程，以達到環保目標。

同時也因為錯峰生產，中國水泥業產能利用率仍保持在低檔，去年中國水泥業整體產能利用率只有 66.6%，今年在結構性改革下，去產能仍會持續推動。

最後則是中國政府已嚴格禁止不必要的新增產能，加強汰舊換新。法人預估 2020 年中國新增水泥熟料產能只有 2045.3 萬噸，占整體產能比重不到 1%，所以供給端帶來的衝擊小。

資料來源: 數字水泥網, 預估 2020 年中國新增熟料產能分布情況 (萬噸)

總結來看，在中國肺炎疫情受控之下，中國政府為刺激經濟，已擴大財政支出，以投入總額來看，刺激中國內需基建必是主力，因此水泥需求在進入第二季可望開始增溫。同時再配合供給端不斷改革，水泥供需求保持穩定，價格也可持續在高檔，可為水泥業帶來不錯的利潤。

(資料來源: 東方財富網) 水泥指數保持在季線之上, 表現明顯優於大盤