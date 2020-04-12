〈分析〉解析「新基建」如何扮起拉升中國內需推手

今年中國受到武漢肺炎 (COVID19) 病毒爆發影響，執行大規模的封城、封省、禁足等政策，在這段封鎖期間為中國經濟造成更大、更廣泛的破壞，其規模已超越 2008 年及 2015 年。

010(資料來源: BCA) 中國工業生產嚴重衰退

011(資料來源: BCA) 中國零售銷售重挫

今年為「十三五」收官之年，在十三五計劃有不少經濟目標需要達成，簡而言之核心就是「全面建成小康社會」。而中共中央政治局在 4 月 8 日的會議就下達今年建成小康社會的目標「使命必達」。

目前肺炎疫情在中國似乎已受控，但中國經濟目前僅處於初步復甦的情況，而為達到經濟發展目標，「新基建」就是中國當局準備投入方向。「新基建」內容除了傳統「鐵、公、機」等基礎設施外，還新增科技相關的基礎設施。後者包含資料傳輸、軟體和信息技術服務，如 5G 網路、工業互聯網和數據中心等。

不過，「新基建」將更重視科技領域，主要在於其結合中國高科技的國家級戰略目標，加上中美貿易戰、科技戰，使得半導體「國產化」更為突顯，讓「新基建」特別受到關注。

5G 是全新的開始，中國正加速 5G 網路佈建，及其他技術相關投資的步伐。對照 4G 發展過程，當時相關基礎設施總投資的成長介於 30%～40%。而 5G 的建設成本比 4G 超出不少，研究機構 BCA 預估今年相關基礎設施投資的成長可至 30%～50%。意味著 2020 年科技基建投資將增加人民幣 2400 億元～人民幣 4000 億元，相當於中國 2019 年 GDP 0.2%～0.4%。

至於在傳統基建方面，具有為中國內需經濟「保底」的性質，投入的資金規模仍龐大。由於去年傳統基建有著低基期，年增只有 3%，今年在大力刺激經濟之下， BCA 預估中國傳統基建投資年增將介於 6%～8%，金額約人民幣 1 兆元～人民幣 1.5 兆元間。

若再加上科技規劃的部份，今年中國「新基建」刺激規模約為人民幣 1.3 兆元～人民幣 1.9 兆元，分別占名目固定資本總額的 3.2%～4.5% 和名目 GDP 1.3%～1.9% 。

(資料來源: BCA)2020 年新基建情境分析

而在中國高層不斷強調「房住不炒」的方針下，這次中國房地產市場不太可能在需求方面得到太多來自政府的刺激，產業政策方向著重在回歸正常軌道。

三大金源：專項債、放鬆 PPP 限制、PSL

今年「新基建」重要的資金來源在專項債、放鬆 PPP 限制、PSL 三方面。中國地方政府發行專項債一直是主要基建的融資來源之一。去年專項債的淨發行量約人民幣 2 兆元，約占基建投資總額 (科技相關和傳統投資) 的 11%。

而今年因疫情爆發影響，人大會議延後，因此今年專項債額度仍未知。不過 2019 去年專項債配額達人民幣 2.15 兆元，比 2018 年增加人民幣 8000 億元 (YOY 25%)。BCA 推估今年的配額將在人民幣 3.15 兆元～人民幣 3.65 兆元，比 2019 年成長 30%～35%。

這一成長金額就能為今年的基礎設施投資所需 (人民幣 1.3 兆元～人民幣 1.9 兆元) 的新增資金需求提供 70%～80% 的資金量。

第二則是放鬆 PPP 限制。PPP 的設立可以減輕中國地方政府的基礎建設融資負擔。但自 2017 年底以來，中國由於對 PPP 項目的監管趨嚴，使得 PPP 融資規模從 2017 年的約人民幣 5 兆元下降至 2019 年的人民幣 1.2 兆元。其中在基建投資總額中的比重也從 2017 年的約 30% 降至 2019 年的 6%。

(資料來源: BCA) PPP 融資規模占基建投資總額比重持續下滑

不過，今年二月中國政府開始放鬆對 PPP 項目的管制，在一個月內連發三則公告鼓勵 PPP 項目。BCA 預期中國政府的政策將促使 PPP 融資止跌反彈，且預期今年 PPP 融資規模將成長 10%～20%，並為 2020 年的「新基建」提供人民幣 1200 億～人民幣 2400 億元的銀彈。

最後則是抵押補充貸款 (PSL)，近期部份中國政府官員暗示，中國的政策性銀行可以開始使用 PSL 來為中國基建投資提供金源。中國專家預估，今年 PSL 挹注的規模將達人民幣 6000 億元。相較之下，2015 年～2018 年期間，PSL 房地產市場的淨貸款額在人民幣 6300 億元～人民幣 9800 億元之間。

總體而言，專項債發行量大幅增加、PPP 限制放鬆，及潛在的 PSL 挹注有可能足以抵消其他資金來源的減少。因此，傳統基建投資增長有機會保持溫和上升，而與科技相關的基建投資可能會出現非常強勁的成長。