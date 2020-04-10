水泥限產政策持續 中國水泥業迎暖風？

週五 (10 日) 中國工信部官員透露，水泥限產政策不受肺炎疫情影響，未來會嚴禁新的擴大產能項目，嚴格執行產能減量置換政策，確保中國水泥總產能只減不增，同時堅持和改善目前水泥錯峰生產方針，減少空污問題。

此外，該官員表示中國政府期待營造良好的產業秩序，一方面要防範供不應求，所引發價格暴漲現象，同時也會制止水泥廠大舉擴產，出現無序競爭。

中國水泥協會表示，中國正在擴大加大反周期政策的推出力道，以抵消肺炎疫情對經濟層面的衝擊，而「新基建」的投資方向是未來的主流趨勢，水泥產業將已開始感受到這波經濟復甦的溫度。

此外，中國水泥協會提到，雖然第一季水泥產業承受較大的營運壓力，但隨著肺炎疫情受控下，再加上穩增長政策等支撐，預估今年全年中國水泥需求依然可保持在 23 億噸的水準。目前水泥價格已逐漸上升，配合政府嚴控擴產，及業者自律進行錯峰生產，今年水泥業獲利能力仍可維持不差的水準。

業內指出，進入 4 月後，水泥產業有機會迎接旺季。目前價格與去年 4 月和 5 月旺季時相當，因此只要 4 月份中國在建推案全面復工，4 月中旬後水泥價格可望觸底反彈。

(資料來源: 數字水泥)4/6 當周中國全國水泥均價 438.06 人民幣 / 噸

此外，根據中國水泥網報價顯示，近期青海、寧夏、貴州、雲南、內蒙、河南等地區及沿江熟料價格紛紛出現不同幅度的調漲，其中，河南因之前價格跌幅較重，在近期需求回溫後，加上錯峰生產等因素，水泥價格反彈幅度較大，截止到 4 月初，累計漲幅達到 100 人民幣 / 噸。

而 4 月初，海螺等主要水泥指標商陸續公告調漲水泥出廠價格 10～20 人民幣 / 噸。其中，西南水泥對各品項水泥出廠價格調漲 20 人民幣 / 噸；海螺則針對袋裝水泥調漲 10 人民幣 / 噸、散裝調漲 20 人民幣 / 噸。