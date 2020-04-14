〈台股盤中〉權值三王點火 電金、生醫助攻 指數突破10300點站穩月線

國安基金信心喊話助攻，加上美股費半指數收紅，台股今 (14) 日在權值三王帶頭點火下，加上電子族群、金融、生醫族群合力拉抬，盤中大漲逾 225 點，突破 10300 關卡，連續 6 個交易日站穩月線並向上翻揚，預估成交量可望回升至 1500 億元。

美股財報季開跑，受疫情與財報影響四大指數 13 日漲跌互見，台股在國安基金宣示不退場信心加持下一甩昨天量縮拉回整理陰霾，盤中大漲逾 200 點，但盤中指數略有拉回，是否能填補昨天空方缺口 10359 點仍有待觀察。

權值龍頭股台積電不受華為砍單 5 奈米訂單影響，盤中股價上漲近 2% 暫收在 284 元，半導體族群中立積、達能盤中亮起漲停紅燈，世芯 - KY、致新、十銓、祥碩等盤中也在買盤敲進下帶動股價翻紅。

光電族群在指標個股大立光領漲下，激勵族群個股揚明光盤中直奔漲停，玉晶光盤中大漲 4% 以上，今國光與亞光盤中也有 3% 以上漲幅。

電子次族中 PCB 族群受惠於武漢解封，供應鏈斷鏈危機警報解除，激勵銘望科、台表科、南電盤中亮起漲停紅單，指標個股包括：欣興、臻鼎 - KY 盤中大漲逾 8%，金像電盤中也有 5% 以上漲幅。

金融族群同樣是買盤追捧重點，元大金盤中股價大漲逾 4% 以上帶動股價盤中站上 16.8 元創下歷史新高，中信金漲幅將近 4%，富邦金、上海商銀、玉山金、開發金、台企銀、第一金與華南金在買盤點火下，盤中股價也同步翻紅。

生技族群中懷特受惠於新藥獲得衛福部核准上市，吸引買盤追進，激勵股價盤中直奔漲停關門，原料藥大廠包括神隆、永日等在全球大搶原料藥效應下，神隆大漲 4% 以上，永日則小幅翻紅平盤之上整理；另外，生達則受惠於獨家取得中國新冠新藥法匹拉韋獨家代理權，盤中股價上漲近 2%。

法人表示，台股在外資賣壓減緩與權值股帶頭領漲下，推升指數站穩月線成為下檔支撐，本週需留意明 (15) 日台指期結算、16 日台積電法說對於景氣展望，接下來需觀察大盤是否進一步填補昨天的 10359 空方缺口。