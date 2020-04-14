【群益投顧】電金權值股領軍攻高，接近完全封閉3/13空方缺口

一、盤勢分析

川普政府已接近完成重啟美國經濟計劃，高盛報告更建議客戶重返美股，報告中指出隨著疫情發展趨緩，政府竭盡所能祭出各種救市措施，美股不太可能再下探低點，與台股連動性較高的費城半導體轉強，加上國安基金將持續護盤到疫情結束，帶動台股開高後一路衝高，蘋概三王點火，還有 5G 概念股、金融、生技族群等合力拉抬，大盤漲逾 233 點，突破 10300 點關卡，很接近完全填補 3/13 空方跳空缺口，月線也順利向上翻揚。

二、盤勢預估

加權指數在連日量縮整理、挺住萬點之後，終於等到電金權值股同步點火，繼續創下反彈行情新高，更相當接近填補 3/13 空方跳空缺口 10359 點，明天周三台指期將要結算，今天大漲頗有提前拉高結算意味，明天指數攻到 10359 點會是比較重要的觀察點，即使沒能一次攻過，只要站穩在 10300 點之上，台股還是維持強勢，同時下方月線已正式翻揚，成為中期力挺台股的支撐。後續美股將陸續公佈財報、周四台積電法說，大家都認為第二季業績會開始下滑，但重點要看市場對已知利空的反應如何? 若是往利空出盡方向解讀，屆時台股就會繼續往上走。

新冠肺炎疫情影響恐延續數月，全球對醫療用品、檢測需求升溫，生醫、防疫概念股持續帶頭衝鋒，大江 (8436) 推出自動檢疫設備，目前已有外國客戶上門洽談訂單，投信連四天買超相挺，開盤即漲停一價到底。瑞基 (4171) 檢測產品已經開始小量出口銷售，經過短暫整理過後，股價再度轉強攻高。熱映 (3373)、恆大(1325)、紘康(6457) 等 3 月營收創新高股，盤中數度上沖下洗，軋空行情可望持續。

電子股原本受到大立光 (3008) 示警第 2 季展望保守影響，過去 3 天表現相對疲弱，今天電子股由基本面仍然很好的 PCB、高價 IC 設計等 5G 指標股領先轉強拉抬，帶動個股百花齊放，IC 載板傳出訂單滿載至 Q3，股價大漲續創反彈新高，投信連續兩天買回南電 (8046)、欣興(3037)，外資則搶進景碩(3189)。而投信積極買超的台表科(6278)，股價也終究壓抑不住直奔漲停。中國將全力衝刺 5G 市場、去美化趨勢確立，包括聯發科(2454)、祥碩(5269)、矽力 - KY、立積(4968) 等受惠的高價 IC 股表現強勢，進一步扮演多頭行情推手。

蘋果宣布 iPhone11 降價，調降舊機價格可能就是準備出新機 SE2，蘋果概念股點火上攻，指標個股臻鼎 - KY(4958)盤中大漲逾 8%，3 月營收亮眼新 Macbook 概念股，精元 (2387)、茂林 - KY(4935) 也有 5% 以上漲幅，就連本季展望保守的大立光(3008)，漲幅也有近 4%。

三、強勢股

電子：

台表科 (6278)、景碩 (3189)、南電 (8046)、訊芯 - KY(6451)、立積 (4968)。

非電子：

同致 (3552)、大江 (8436)、瑞基 (4171)、力山 (1515)、和康生 (1783)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據