美資深防疫專家：美國有望在5月份重啟經濟

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，在美國地區持續擴散，並對該國經濟帶來衝擊。目前美國確診病例 557,590 例，死亡 22,109 例，不過，每日新增病例數已經有所下降。對此，美國資深傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院主任 Anthony Fauci 表示，隨著疫情似乎逐漸到達頂峰，美國部分地區可能將 5 月份開始放寬限制措施，重啟經濟。

Fauci 在接受訪問時表示，美國部份地區有望在 5 月開始放寬限制，不過他也持謹慎態度，並表示：「我認為，至少某方面將在下個月開始恢復。我們希望到月底我們可以環顧四周，然後說，好吧，這裡是否有什麼可以安全、謹慎地重新恢復的因素嗎？如果是有的話，那就恢復。如果沒有，那就繼續封閉。」Fauci 也表示，美國各地區將在不同的時間準備重啟，而不是全國一致性重啟。

美國食品藥品管理局局長 Stephen Hahn 則表示，如今說美國能在 5 月 1 日重啟還為時過早。「我們對這樣的目標抱有希望，但現在下結論恐怕還太早」。Hahn 說道。

與大多數西方國家不同，美國地區的封鎖決定主要取決於地方政府，而不是總統，部分受災較嚴重、人口稠密的州領導人表示，若有必要，將採取必要的行動。

紐約州州長 Andrew Cuomo 則對記者表示：「我們希望盡快重新開放。需要注意的是，我們要在重新開放的過程中保持審慎。」

目前美國每日有近 2,000 人死於武漢肺炎，其中主要是免疫系統較弱的老年人或無法獲得醫療保健的少數族裔。

Fauci 表示，目前雖沒看見病例數大幅下降，但新增數卻正在趨於平緩。由於醫院和重症監護室的入院率也開始下降，他因此持謹慎樂觀的態度。