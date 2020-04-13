亞開行援助資金翻倍 總計投入200億美元助抗疫

因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，亞洲開發銀行 (ADB) 週一 (13 日) 將抗疫資金規模擴大 2 倍至 200 億美元，同時簡化營運模式以提升援助效率。

亞開行於聲明中表示，除了上月宣布的 65 億美元資金援助方案，將再注入 135 億美元資金，其中包含約 25 億美元的現金贈款及優惠方案，幫助發展中成員國應對疫情所致的經濟和健康問題。

在新增 135 億美元資金後，亞開行總計投入 180 億美元幫助發展中國家政府實施有效的反週期支出計劃，來減緩疫情衝擊，特別是針對窮人和弱勢群體。

作為計劃中的一部分，亞開行將提供約 25 億美元予私營部門，並向金融機構提供貸款和擔保，以振興貿易和產業供應鏈，此外，還將強化小額貸款和擔保支持，對受疫情影響的中小型企業提供直接融資。

今年 2 月以來，亞開行已兩度為亞太地區發展中經濟體提供總計 400 萬美元資金援助，幫助提升新冠病毒檢測、預防和因應能力，並在上月中宣布向供應鏈融資計劃挹注 2 億美元，支持亞太地區幫忙生產和運輸疫情所需物資的企業。

亞開行總裁淺川雅嗣 (Masatsugu Asakawa) 表示，疫情大流行重挫亞太地區經濟、社會和發展成果，扭轉了消除貧困的進展，使全球經濟體陷入衰退。

亞開行本月初預期，新冠病毒的全球影響落在 GDP 的 2.3% 至 4.8% 區間，地區增長率將自去年的 5.2% 下滑至 2.2%，並預計含泰國、香港在內，該地區今年有 9 個經濟體將出現萎縮。