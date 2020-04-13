〈台股盤後〉短線獲利了結+上檔套牢二大賣壓重 量縮跌破10100點

在美股指數期貨電子盤再度走跌的衝擊下，亞股今 (13) 日同步震盪走弱，韓股跌逾 1%，日股更大跌 2%，台股表現相對強勢，今 (13) 日以小跌開出後一度拉回紅盤上，但仍不敵短線漲多後的賣壓出籠，終場以 10099.22 點作收，小跌 58.39 點，成交量續縮至 1183.58 億元，法人指出，上檔大跳空缺口 10150-10359 點位置壓力重，在尚未有更新的利多出籠前，回補難度大。

今日 50 大權值股跌多於漲，南亞科、新光金和國巨均跌逾 3%，華南金和永豐金跌逾 2.5%，台達電、中壽、和泰車和台新金跌超過 2%，台灣高鐵、兆豐金、中租 - KY、正新等也跌逾 1.5%，而鴻海跌逾 1%，台積電則小跌 0.36%，僅聯電、開發金、遠東新、日月光投控、富邦金、遠傳、統一超和聯發科等穩在盤上。

從細族群來看，日前漲多的被動元件遭押回，在國巨跌 3% 的影響下，凱美跌半根停板，華新科和信昌電均跌逾 3%，大毅、九豪和立敦等跌 2.5%。

自行車族群再度轉弱，巨大跌超過 4%，美利達和日馳跌 2%，桂盟也壓在盤下。

不過，盤面上仍有強勢族群領頭，又以生技股最受多方青睞，佰研和加捷生醫漲停，合一、生達和中天漲 3-4% 左右，大江也漲逾 2%。

而防疫概念股人氣未減，恆大繼續衝高漲停，南六再度轉強漲 6.5%，康那香漲 2.5%。

元大投顧表示，台股在站穩月線後，日前帶領大盤反攻的主要功臣電子股，反而見獲利賣壓逐漸出籠，尤其近期公布財報或 3 月營收優異的個股，屢屢出現利多不漲，以及受新冠肺炎衝擊最大的航空、觀光業者接連輪漲，反映短線反彈已接近尾聲，接下來主導行情的將是基本面的變化。

也有分析師提醒，日前大立光法說釋出對第二季偏保守態度，市場屏息等待周四台積電法說釋放的訊息，再加上周三台指期結算，在此之前，市場均會審慎以待，預料區間震盪格局不變。