〈台股風向球〉且戰且走的行情難填補313缺口 靜待外資歸隊

台股過去一周續彈 493 點，周線連 3 紅，自前低 8523 點反彈至今，已彈升近 20%，以投信買盤最積極，但仍未見外資買盤，法人指出，行情明顯是由內資主導拉上萬點，在外資買盤未歸隊前，且大立光示警第二季展望保守、台積電法說更將在本周四 (16 日) 登場，及全球疫情尚未全面緩解等干擾因素下，預料本周行情將且戰且走，持續區間震盪格局，帶量快速衝破 313 跳空大缺口非易事，需待意料外的利多，以及外資。

各國加大救市措施紛紛出籠，疫情擴散的速度也逐漸減緩，全球股市已有築底回穩之勢，不過，法人提醒，全球疫情未獲完全控制，金融市場變化快速，仍不能過於大意。

尤其，日前反映的是 3 月營收優於預期的行情，在第一季營收全數完成公布後，市場將開始反映第二季展望，股王大立光率先表態本季營運保守，相關電子族群恐會壓抑台股反彈。

籌碼面上，外資一周來在集中和店頭市場合計買超逾 20 億元，前 10 大買超標的除債券 ETF ，對台積電買超最多達 3.6 萬張，法人認為，搭配台幣偏強態勢，有助維繫台股資金動能。

而本周重頭戲是台積電 4 月 16 日將召開線上法說，3 月營收創單月新高，第 1 季更優於財測，法人解讀，疫情衝擊未如想像中慘烈，有利多方士氣大振，不過，美國限制華為消息變化大，恐仍干擾 5G 與台積電後市。

接下來美國超級財報周將開跑，重量級企業第一季財報密集公布，14 日有摩根大通、嬌生和富國銀行，15 日有花旗、美國銀行和高盛，17 日有摩根士丹利，市場已預期，美企第一季成長動能疲軟。

經濟數據上，美國將公布零售銷售數據、中國將公布 3 月固定投資、零售銷售和第一季經濟成長率 (GDP)。

整體而言，法人提醒，過去一周受反彈氛圍帶動，加上台積電 3 月營收亮麗，明日可望有開高表現，然而市場變數多，仍需謹慎因應短多後的獲利回吐賣壓。