異材質美學，打造你的豪宅居家層次美感

異材質美學深入設計圈已久，體驗在室內設計領域中，設計師能藉由同色系／對比色系與不同材質的搭配運用，讓空間有著視覺顏色的協調美感，又兼具不同建材的多元變化性；抑或是使用全然不同肌理的元素揉合其中，如皮革、繃布、實木、鍍鈦、黃銅與其他金屬之間等不同介質的優雅轉換與拼接，這些設計巧思皆讓居家空間更有層次意境，形塑都會情韻與空間線條分割的黃金比例美感。





異材質美學深入設計圈已久，體驗在室內設計領域中，設計師能藉由同色系／對比色系與不同材質的搭配運用，讓空間有著視覺顏色的協調美感，又兼具不同建材的多元變化性；抑或是使用全然不同肌理的元素揉合其中，如皮革、繃布、實木、鍍鈦、黃銅與其他金屬之間等不同介質的優雅轉換與拼接，這些設計巧思皆讓居家空間更有層次意境，形塑都會情韻與空間線條分割的黃金比例美感。

Project 01

精粹冷石 ‧ 大理石的雍容風雅

大理石在居家裝潢產業應用已久，大面積的大理石牆面象徵高端富貴底蘊，星葉室內裝修設計在此案挑高豪宅的電視牆面上，運用拼接、跨樓層的設計手法，展現灰底白紋的大理石以磅礡霸氣之姿，有如行雲流水的氤氳水墨畫作，牆面成為客廳場域的視覺重點，搭配菱形黑鏡與黑色皮革沙發，悄然釀造摩登都會質感，在落地窗自然採光映照之下，呈現豪宅設計的璀璨風情。

Project 02

詩意灰階 ‧ 同色系的層次意境

灰色，中性色調更為襯托色彩亮度及營造沉澱氛圍，緯傑設計在此案透天豪宅使用鐵件、水泥粉光形塑工業風韻味，手刷質感有了深淺不一的脈絡紋理，體現職人手感溫度與灰系色階層次；為了平衡生冷質地，刻意以大量木質感作為巧妙搭佐，不同木材產生出截然不同的空間氣息，整體居家場域的暖木、冷灰皆有多元樣貌的遞進感，既是同一材質，卻有著各異其趣的肌理質蘊。

Project 03

微光掠影，鋁、石、木與暖漾爐火

石材、烤漆鋁板、大理石、軌道燈，沈志忠聯合設計 ‧ 建構線設計以各式建材呈現豪宅設計的低調內斂語彙，公領域鋪設黑底白紋大理石地坪，酒櫃旁的牆面則是粗獷原始石牆，搭配嵌燈照明、凸顯石材的立體質地與雍容美感，壁爐爐火閃爍舞動焰澄的光漾，映照在鋁版上有如紅銅般，替空間多了百變姿態，充分詮釋異材質的多元樣貌。

Project 04

銀光黯鏡，光感、綠意、水蘊

舨舍空間設計刻意以淺色為底，純白、淺灰、米褐色調等實境，對比出不鏽鋼立燈、餐桌的玻璃、廚房黑鏡的輕盈虛景，再援引窗外綠意水池與暖木入室，透過反射性材質詮釋出透天豪宅的開闊通透氣氛，除了黑白對比，鏡面的應用使居家場域多了虛實融入、內外交疊、介質轉換的設計巧思，優雅呈現客餐廳空間的異材質風情，草木、水意、鏡光、白韻，交相層疊出多元材質的優雅詩意。

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圖片提供 星葉室內設計、緯傑設計、沈志忠聯合設計 · 建構線設計、舨舍空間設計｜Banner 圖片提供 沈志忠聯合設計 · 建構線設計

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