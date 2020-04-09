〈政院兆元紓困〉補貼「海嘯第一排」觀光產業營運損失 最快4月中下旬上路

針對受疫情衝擊最大的「海嘯第一排」觀光產業紓困，交通部今 (9) 日進行說明，第二波將祭出薪資補貼及減輕營運負擔，大型旅行社最多將獲補貼 2500 萬元，旅館業也可領到最高 1000 萬元補助，最快將在 4 月中下旬上路，交通部整體紓困措施估計有 30 萬人可受惠。

觀光局副局長張錫聰指出，觀光產業紓困進入 2.0 階段，除了新增員工薪資補貼、遊樂園退團補貼外，交通部再擴增 1.0 紓困的四項措施，包括人才培訓、營運協助、旅行社營運補償及融資協助。

張錫聰表示，兩波觀光紓困對象，包括旅行業 3990 家、近 4.4 萬名員工；導遊、領隊、領團人員實際執業約 4 萬人；旅館業 3500 家、近 9 萬名員工；民宿 9000 家；觀光遊樂業 25 家、近 6000 名員工。再加上交通運輸類紓困，總計約有 30 萬人可受惠。

針對旅館業營運虧損補貼，交通部長林佳龍表示，總計編列 15 億元，目前共有 3500 家，每家至少補助 20 萬元，這是根據每年業者繳納地價稅、房屋稅計算而來，但仍須參考企業規模大小，包括房間數、員工數等，預估約有 20 家可領到最高補助 1000 萬元。

至於旅行社營運損失補貼，林佳龍指出，由於很多家都是 10 人以下的規模，因此，每個月補助 10 萬元，員工也有額外的薪資補貼及培訓計畫，企業應該相當有感；對於員工數達上千人的超大型旅行社，目前約有 5 家左右，每團將補助 5 萬元，接出團上限各為 250 團，每家最多可獲得 2500 萬元補助。

民宿業方面，融資貸款及利息補貼最高可貸 1000 萬元、週轉金可貸 600 萬元；減輕營運負擔也是一次性補貼，好客民宿一家 10 萬元、一般民宿 5 萬元。

至於觀光遊樂業，由於因疫情升溫，許多遊樂園被取消團體訂單，交通部將補貼 200 元 / 人。融資貸款及利息補貼最高可貸 3000 萬元、週轉金可貸 2000 萬元。

另外還有一批無雇主的觀光從業人員如導遊、領隊等，交通部將給予紓困津貼，只要符合近 2 年帶團達一定的團數條件，每人每月將可獲補助 1 萬元，期間為 3 個月。

林佳龍強調，若紓困振興特別條例修正草案在立法院順利三讀通過，相關補貼措施預估最快 4 月中下旬即可執行。此外，交通部還有觀光發展基金等其他移緩濟急的預算，未來將視疫情發展，加碼提供救急的補助。