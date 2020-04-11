〈熱門股〉生華科新藥具抗新冠肺炎潛力 股價登近4個月新高

生華科 (6492-TW) 旗下新藥 Silmitasertib(CX-4945) 獲得美國國衛院青睞，雙方簽訂合作協議，將啟動 Silmitasertib 抗新冠病毒試驗，消息激勵下，股價連 2 日直奔漲停鎖住，重回季線，週五 (10 日) 收在 66.1 元，周漲幅達 17%，創近 4 個月新高。

生華科僅提供 Silmitasertib 藥物，後續新藥的研發、動物及人體臨床試驗，均由美國國衛院負責，據悉，生華科已針對該藥物申請相關專利，且庫存約有 120 公斤，約可製造出幾十萬顆的藥物膠囊。

美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所，從 332 個與新冠病毒高相關的人類蛋白交互作用中，篩選出 69 個已經被美國 FDA 核准上市的藥物、正在進行臨床開發中的新藥。

其中，生華科的 Silmitasertib 因可調控及抑制感染宿主細胞中蛋白激酶 CK2 活性，可阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染，被視為具有治療新冠病毒潛力。

Silmitasertib 後續也被美國國衛院青睞，簽署一系列試驗合約，生華科表示，雙方簽署合作後，下一步盼能盡速推展人體臨床試驗，收治新冠病毒患者。

其他新藥開發進度方面，生華科表示，由於美國 FDA 針對標靶新藥推出新認證 Tissue-agnostic，適應症涵蓋乳癌、卵巢癌、胰臟癌等實體腫瘤的新藥 CX-5461，符合認證規定且與 FDA 協調中，盼今年可望取得執行不特定腫瘤臨床試驗資格，二期臨床試驗時間可望縮短至 2-3 年。