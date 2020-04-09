生華科獲美國衛院青睞 將啟動新藥抗新冠病毒試驗

生華科 (6492-TW) 今 (9) 日宣布，開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945)日前被美國科學家選為治療新冠病毒 (Covid-19) 的潛力藥物，同時也獲美國國衛院重視，並與美國衛院簽訂合作協議，將啟動 Silmitasertib 抗新冠病毒試驗。

總經理宋台生指出，與美國衛院聯手進行 Silmitasertib 抗新冠病毒的試驗後，下一步盼能盡速推展人體臨床試驗，收治新冠病毒患者。

生華科表示，Silmitasertib 目前進行三項癌症人體臨床試驗，包括在美國、韓國及台灣進行膽管癌二期人體臨床試驗，已陸續收案近 200 位病人、去年獲得美國國衛院旗下抗癌計畫 CTEP，取得 300 萬美元經費進行小兒腦瘤臨床試驗及基底細胞癌一期臨床試驗。

美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所，選出全球 69 種藥物或化合物，具治療新冠病毒的潛力，其中生華科的 Silmitasertib 因可調控及抑制感染宿主細胞中蛋白激酶 CK2 活性，可阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染。

生華科表示，只要符合相關標準，將無償提供 Silmitasertib 給全球醫療單位，目前已陸續接獲海內外的合作案。