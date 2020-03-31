生華科：開發中新藥可阻斷新冠病毒複製 具治療潛力

生華科 (6492-TW) 今 (31) 日宣布，旗下開發中新藥 Silmitasertib (CX-4945)，被美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所 (UCSF-QBI) 分析出能阻斷新冠病毒細胞複製，具有治療新冠病毒潛力。

UCSF-QBI 透過大數據分析，從 332 個與新冠病毒高相關的人類蛋白交互作用中，篩選出 69 個已經被美國 FDA 核准上市的藥物、正在進行臨床開發中的新藥，其中，生華科的 Silmitasertib 因可調控及抑制感染宿主細胞中蛋白激酶 CK2 活性，可阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染。

生華科表示，Silmitasertib 已在美國、韓國及台灣進行膽管癌二期臨床試驗，陸續收案近 200 位病人，目前藥物有安全性，若主管機關同意可進行治療新冠病毒患者，將配合執行人體臨床試驗，此外，目前 Silmitasertib 備貨量充足，也將無償提供給全球的醫院、醫師及研究單位。

展望後市，生華科指出，Silmitasertib 去年獲美國國衛院抗癌計畫 CTEP 取得經費 300 萬美元，執行小兒腦瘤臨床試驗，也將規劃透過台灣國衛院的冠狀病毒篩檢平台，進行蛋白激酶 CK2 抑制劑的抗病毒活性測試，擴大藥物的抗病毒感性。