生華科攝護腺癌新藥獲國際藥廠青睞 將搶攻全球6000億元商機

生華科 (6492-TW) 今 (3) 日公告，旗下治療攝護腺癌新藥 Pidnarulex (CX-5461)獲國際藥廠輝瑞 (Pfizer) 及美國攝護腺癌基金會入選，有機會取得全額試驗經費及免費進行合併用藥人體臨床試驗計畫，法人表示，新藥上市後，生華科將能搶攻全球 200 億美元的市場商機(約新台幣 6064 億元)。

生華科表示，攝護腺癌新藥 Pidnarulex 有機會與輝瑞藥廠的抗癌藥物 PARP 抑制劑 Talazoparib，合併進行攝護腺癌的人體臨床試驗。

生華科指出，據統計有近 7 成患者透過切除手術來治癒攝護腺癌，雖然初期階段有效，不過癌細胞一旦轉移，病患病變都將逐漸發展為去勢抵抗性攝護腺癌，患者存活期不到 2 年。

生華科表示，目前治療轉移性去勢抵抗性攝護腺癌的主要標靶藥物，是由輝瑞藥廠和日本安斯泰來製藥共同開發的 Xtandi 安可坦，Xtandi 安可坦去年全球業績 33.81 億美元 (約新台幣 1025 億元)，估 2025 年全球銷售業績上看 50 億美元。生華科看好，若未來旗下兩項藥品上市，將有助生華科長期營運。

其他適應症方面，總經理宋台生指出，Pidnarulex (CX-5461) 適應症包括乳癌、卵巢癌、胰臟癌等實體腫瘤，其中乳癌新藥 CX-5461 快完成臨床一期人體試驗，也是新一代 DNA 損傷修復機制藥物，將有機會於今年取得美國新藥新認證。