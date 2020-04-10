股災惹的禍 兆豐金3月淨損17.93億元 金融海嘯後首見鉅額虧損

兆豐金 (2886-TW)3 月驚見虧損，受核心子公司兆豐銀單月淨損 17.93 億元，加上產險持續虧損拖累，導致金控 3 月淨損 15.65 億元，是 2008 年 9 月海嘯以來睽違近 13 年再次單月虧損，不過第 1 季金控稅後純益仍有 19.29 億元，每股稅後純益 0.14 元。

兆豐金今 (10) 日公告第 1 季自結獲利，稅後純益較去年同期大減 75%，每股純益也縮水，其中核心子公司銀行稅後純益 13.14 億元，證券與票證子公司小賺 0.59 億元、7.12 億元，產險持續虧損，淨損 1.29 億元。

向來是公股金控獲利冠軍的兆豐金，過去靠子公司兆豐銀貢獻，單月稅後純益平均約 20 餘億元，但受全球股災拖累、加上放款提存備抵呆帳增加，及銀行經常性收入微幅衰退等因素衝擊，導致銀行罕見出現鉅額虧損，是 2008 年 9 月金融海嘯後，再度出現單月虧損。

兆豐銀表示，新冠肺炎疫情引發全球股災，拖累持有股票部位面臨評價損失，但這些股票投資屬未實現評價損失，如果 4 月股市反彈，損失就能回沖，逐漸恢復穩定。

除此，受部分授信戶遭調降信評，銀行依規定必須增加提存備抵呆帳，單月提存金額超過 7 億元，加上淨利息與手續費收入微幅衰退，導致銀行 3 月獲利由盈轉虧，淨損近 20 億元。