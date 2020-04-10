線上消費需求增 美容股3月營收回溫 羅麗芬、達爾膚月增逾1倍

美容生技股今 (10) 日公布 3 月營收，由於 2 月受新冠肺炎疫情影響，營收重挫，不過隨著復工率提升，消費者轉往線上電商平台消費，營運顯著回溫，羅麗芬 (6666-TW) 3 月營收 5259 萬元，月增 428.18%、年減 75.96%；達爾膚 (6523-TW) 3 月營收 7950 萬元，月增 132.39%、年減 13.54%。

羅麗芬第 1 季營收 1.12 億元，季減 73.2%、年增 63.59%。羅麗芬表示，雖然中國復工情況良好，產線運作順暢，但終端持續受到新冠肺炎疫情影響，消費力道減弱，導致經銷商下單狀況也轉為保守，因此，營收貢獻有限。

羅麗芬指出，因應疫情改變消費習慣，自第 2 季起將擴大線上活動，推動居家護膚與防疫等相關產品，期盼能帶動營運回溫。

達爾膚第 1 季營收 1.83 億元，季減 22.45%、年減 28.99%。達爾膚表示，由於中國轉投資公司營收不再併入合併報表，單月營收較去年同期下滑，另外，雖然近期疫情影響消費力道，但上個月祭出促銷活動，挹注營收成長。

展望後市，達爾膚指出，自去年開始重整中國布局並加入新經營團隊，預期團隊重整後，中國虧損將逐步收斂，今年全力衝刺營收與市占，今、明年可望達損益兩平。

佐登 (4190-TW) 第 1 季營收 5.42 億元，季減 40.37%、年減 18.58%。佐登表示，疫情間線上平台業績明顯增加，第 2 季將搶攻母親節檔期，預期疫情趨緩可望帶動營運回升，此外，今年將在台灣、中國各再新增 3 間醫美診所，加上陸續有保養、精油、益生菌等新品上市，全年營收可望續創新高。