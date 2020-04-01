去年股債雙漲幫大忙 兆豐銀投資收益大賺177億元、年增64%

受惠 2019 年股債齊揚，帶動銀行財務操作繳出漂亮成績單，兆豐金 (2886-TW) 去年金融交易收益高達 177.29 億元、年增幅 64%，彌補利息與手續費收益趨弱的差異，成維繫金控獲利主要動能。

兆豐金今 (1) 日舉行線上法說公布自結財務數據，受惠去年股債牛市當道，讓銀行投資收益大豐收，核心子公司兆豐銀不僅投資收益突破百億元關卡，一舉超越利息與手續費貢獻，推升金控去年稅後純益 289.55 億元、年增幅 3.1%，每股純益 2.13 元。

肺炎疫情失控，嚴重衝擊產業與經濟成長力道，各銀行今年以來積極盤點授信融資並評估疫情對營運影響，兆豐金表示，目前企金客戶主要以大企業為主，帳上資金充裕且營運片分散全球市場，預估短期較不易受疫情影響。

兆豐金主管指出，早在去年美中貿易戰開打以來，銀行基於風險控管就已逐漸調降對中國曝險比重，加上因應洗錢防制作業過程也排除部分高風險客戶，因此目前資產品質仍佳，研判疫情對銀行影響相對有限。

兆豐銀表示，肺炎疫情衝擊，導致中國供應鏈面臨中斷危機，因此加快台商回台步伐，可望進一步帶動融資需求，截至 3 月底止，銀行核貸台商回台專案融資餘額共約 380 億元，目前還有多筆授信案洽談中，相關效益可望在近幾年陸續浮現。

兆豐金去年稅後純益 289.55 億元、年增幅 3.1%，每股稅後純益 (EPS)2.13 元，核心子公司兆豐銀稅後純益 246.45 億元、兆豐票券稅後純益 26.25 億元、年增幅 2.6%；兆豐證券稅後純益 10.9 億元，年增幅大增 2 倍以上，主要來自於自營與承銷部位的股債券投資操作績效不錯。