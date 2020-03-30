〈財委會質詢〉肺炎衝擊金融業獲利 顧立雄坦言：今年恐不如去年

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2020年3月30號19點13分

受肺炎疫情衝擊經濟動能，也影響金融業獲利，金管會主委顧立雄今 (30) 日坦言，銀行、保險、證券三大金融業去年獲利創高，但今年疫情影響下獲利恐不如去年，即金融業獲利創高恐在今年止步。

立法院財委會今天邀請金管會、財政部、中央銀行等部會，就肺炎疫情的影響與因應對策，立委關切三大金融業今年獲利是否受影響，顧立雄答詢時做上述回應。

根據金管會資料，銀行業去年稅前盈餘 4071 億元、壽險業稅前盈餘 1705 億元，兩者同創歷史新高，證券業稅前盈餘 565 億元，三大金融業稅前盈餘共 6341 億元。

國民黨立委費鴻泰質詢時問，金融業跟去年比起來是正向或萎縮，顧立雄答詢時指出，降息勢必影響銀行利息收入，尤其是公股銀行房貸利率調降 2 碼、美國降息 6 碼，影響美元貸款，導致利差縮減；加上投資收益不太好，恐將影響銀行獲利。

保險業部分，利變型保單有利差損影響，投資部分債多於股，加上壽險海外投資 17.8 兆元，高達 9 成投資放在美元部位，美元與新台幣匯率會影響壽險業資產評價，預估保險業獲利也不太好。

至於證券業部分，今年前三月交易日均量較去年同期高很多，經紀業務獲利應該會增加，但自營部位獲利恐將減少。