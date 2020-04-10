歐美訂單急凍 如何找Q2業績成長股

電子股在近日漲多後歇息，但接下來股價能否續漲，則要看第二季業績能否持續增溫，萬寶週刊王榮旭分析師表示，5G 基地台、雲端伺服器、平板電腦、NB 筆電的供應鏈，以及耳額溫槍供應鏈，業績可望打敗疫情的衝擊。

電子股漲勢歇息 市場聚焦下周台積電法說會

萬寶週刊王榮旭分析師表示，Fed 擴大 QE，在錢滿為患的情況下，美元走弱、黃金大漲，美股道瓊指數本周也大漲了 2600 多點，疫情的利空似乎逐漸鈍化，但費城半導體指數昨天逆勢下跌超過 2%，晶片股的重挫，為股市埋下隱憂。

3 月營收受惠中國復工，電子庫存得以出貨，所以業績普遍成長，但是電子股價反而陷入整理，一來因為股市已經先行反應，二來，第二季的營收能否再成長是個大問號。

歐美疫情爆發在 3 月份，4 月以後來自歐美市場的訂單恐怕會急速冷凍，大立光 (3008-TW) 的法說會已經先開出了第一槍，第一季 EPS 雖然高達 50.1 元、創下同期新高，但不敵第二季的營運展望保守，股價最後大跌 115 元收場。

下個星期開始，不少公司會陸續召開法說會，其中包括重量級的公司台積電 (2330-TW)，市場除了聚焦在第一季財報之外，更重要的是在第二季的業績能否再成長，如果第二季業績衰退，那麼股價回檔的壓力就會比較大，畢竟很多股票這一波低檔上來，平均已經漲了二到三成，多的甚至反彈四到五成。

電腦零件、耳額溫槍供應鏈 第二季業績看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，現在要找第二季業績成長的股票，上漲的續航力才會強。除了 5G 基地台、雲端伺服器之外，平板電腦以及 NB 筆電的供應鏈，業績可望打敗疫情的衝擊，例如全球 PC 大廠電源線的主要供應商良維 (6290-TW)。

由於疫情導致在家上班上課的需求大幅增加，帶動 NB 以及平板的銷售動能，而疫情嚴重的地區，電源線目前呈現大缺貨的情況，此外，第二季來自資料中心的訂單強勁，加上良維重回美系筆電 Type-C 線材的供應鏈，且電源線的主要成本是銅以及 PVC，近年價格大跌，也會帶動毛利率的表現，估計良維第二季的業績可望比第一季成長。

而第二季業績再成長的還有耳、額溫槍的相關供應鏈，泰博 (4736-TW)3 月額溫槍出貨量比 2 月倍增，3 月營收也如期創下新高，估計第一季財報會很亮眼；而 4 月出貨量可望再比 3 月份大增，估計 4 月營收再創新高的機會很大，第二季的業績也會再上修。另外，豪展(4735-TW) 第二季耳溫槍產能已經滿載，單季獲利也會挑戰新高，大家不要小看體溫量測的業績爆發力。

代工額溫槍的熱映 (3373-TW) 也在 2 月起大量出貨，拉升的獲利可以說是三級跳，光是 2 月單月的 EPS 就達到 1.34 元，而去年熱映一整年 EPS 才賺 0.66 元。

耳、額溫槍的關鍵零件是 MCU 晶片，目前供不應求，紘康 (6457-TW) 以及松翰(5471-TW)3 月營收都創下新高，尤其紘康訂單量最多，已經接到 7 月。

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