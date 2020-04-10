盤中逐筆交易上路12天 成交量較去年3月增加近4成

台股盤中逐筆交易 3 月 23 日上路以來，截至昨 (9) 日實施 12 個交易日，證交所統計，集中市場平均成交約 1572.85 億元，比起去年 3 月日平均成交值增加近 4 成，和去年 4 月日平均成交值也有近 2 成的增幅。

回顧逐筆交易正式上路當天，受台股大跌、加上新制上路投資人態度觀望等因素影響，導致實施首日交易量驟然萎縮，降至 1500 億元以下，但隨的台股反彈，投資人對盤中逐筆交易日漸熟悉，成交量也逐漸回穩。

證交所表示，逐筆交易上路後 12 個月交易日，集中市場包括零股、鉅額與盤後定價交易，單日平均成交量約 1572.85 億元，較去年 3 月每日平均成交值 1135 億元，增加 39%，比起去年 4 月每日平均成交量 1322 億元約增加 19%。

而新制上路後，當日買賣沖銷的成交金額占比也與新制上路前差不多，平均成交量占整體市場成交額約 30%。

逐筆交易方式主要分為限價與市價兩種交易方式，投資人可選擇 ROD(當天有效單)、IOC(立即成交否則取消)，以及 FOK(立即成交否則全部取消)，合計共 6 種委託下單模式。

其中限價 ROD 交易方式與台股傳統交易方式一樣，由投資人決定交易價格後，交易單會一路掛單掛到收盤為止；至於市價交易則是「掛漲停買、掛跌停賣」，主要是由券商系統自動交易或由交易員協助投資人用漲跌停價格買賣。

證交所表示，觀察近 12 個交易日委託狀況，限價委託平均占比 99.52%、市價委託比重僅 0.48%，顯示投資人仍習慣以限價委託方式交易。

證交所指出，盤中逐筆交易之實施後，隨著證券商與交易所系統順利更新，帶動集中交易市場成交值較去年同期略有成長，投資人在當日沖銷交易與委託使用與新制上路前差異不大，反映交易制度屬中性制度，在撮合方式改變後可望讓證券市場更透明更有效率。