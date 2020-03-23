逐筆交易上路首日 9成以上交易仍以限價ROD為主

台股今日正式上路逐筆交易，據證交所統計，單日委託筆數共 13.4 萬筆，多數投資人仍習慣以限價委託交易為主，高達 96% 選擇限價 ROD (當天有效單)，也就是過去台股交易模式下單。

逐筆交易新制讓台股從過去 5 秒撮合，改為隨到隨撮的「秒交易」，交易方式主要分為限價與市價交易兩種模式，交易可分 ROD(當天有效單)、IOC(立即成交否則取消)，以及 FOK(立即成交否則全部取消)。

其中，限價 ROD 交易方式與台股傳統交易方式一樣，也就是投資人決定交易價格後，交易單會一路掛單掛到收盤為止；市價交易則是「掛漲停買、掛跌停賣」，過去主要透過券商系統自動交易或由交易員協助投資人用漲跌停價格買賣。

據證交所統計，今天委託交易的 13.4 萬筆中，有 99.67% 投資人選擇限價交易，其中 96% 選擇以限價 ROD 方式交易，另有 3.33% 選擇限價 IOC，0.03% 則選擇限價 FOK。

證交所表示，今天不到 1% 投資人選擇市價交易，其中 0.3% 選擇市價 ROD，0.03% 選擇以市價 IOC 交易。

今早一度傳出逐筆交易新制上路首日，部分券商系統運作「卡卡」，但很快就排除相關狀況，整體而言系統運作順暢平穩。

為確保逐筆交易運作順暢，金管會、證交所與櫃買中心分進合擊親自督軍坐鎮，其中金管會主委顧立雄與證交所董事長許璋瑤親自坐鎮證交所，視察系統撮和運作狀況；證交所總經理簡立忠與櫃買中心總經理李愛玲則前往全台 8 家券商營業處所，了解券商第一線作業情況。

證交所強調，逐筆交易新制替台灣證券交易市場樹立重要的里程碑，證交所將持續關注整體市場交易變化，包括關注大型股、中小型股的成交量及價格波動情形，並追蹤演算法交易或高頻交易的發展情形，必要時也會擬定相關規範予以控管，以維持市場交易秩序與結構平衡。