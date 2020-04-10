聯發科Q1營收優預期 年增15.44% 創歷年同期最好

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今日公布 3 月營收 228.24 億元，月增 25.27%，年增 2.27%，累計第 1 季營收 608.63 億元，季減 5.95%，年增 15.44%，受惠三大產品線穩健發展，聯發科首季營收優預期、改寫同期新高。

聯發科先前預期，在三大產品線穩定發展下，第 1 季營收估達 550 億至 602 億元，季減 7-15%，年增 4-14%，今日結果出爐，營收達 608.63 億元，表現優於財測。

展望第 2 季，隨著疫情持續蔓延，全球終端消費力道趨緩，4G、5G 手機市場也受影響，外資認為，聯發科受新興市場消費型力道趨緩，加上 5G 晶片出貨低迷等因素影響，外資估本季營收增幅恐較往年收斂，估僅 5%。

另外，由於美國政府持續限制業者向華為提供技術與產品，促使華為轉向與聯發科、三星合作，其中，三星 5G 晶片與少數手機品牌廠合作，但主要以自身產品為主，外界看好，聯發科取得訂單機會較大。

聯發科今年下半年將推新款 5G 晶片，瞄準平價市場，原先已逐步站穩中階、中低階市場，有機會取得更多訂單。

聯發科預計 4 月 28 日舉辦法說會，屆時將公布第 1 季財報，並釋出對第 2 季展望與 5G 市場看法，以及疫情對全球的影響。