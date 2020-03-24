逐筆交易上線首日 自然人交易比重提升至54.4% 未嚇跑散戶

台股盤中逐筆交易昨 (23) 日上線首日，由於這兩天量能萎縮，外界關切是否新制度嚇跑散戶，金管會今 (24) 日表示，統計首日交易狀況，上路前一天自然人交易比重為 51.4%，而上路首日自然人比重提升至 54.4%，顯示散戶交易量未因逐筆交易上路後就減少。

台股受到疫情影響劇烈波動，自 3 月 9 日起，日均量動輒 2000、3000 億元，最低的 3 月 11 日成交量也有 1776.57 億元，但是台股昨日單日大舉量縮，外界多將矛頭指向盤中逐筆交易上路。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，初步了解後，無論是證交所或券商交易主機，系統一切都正常，而對於部分投資人反應無法下單，主要是少數券商的看盤軟體，在開盤前有許多使用者同一時間更新軟體，導致下單不太順暢，不過一發現此現象，在排除問題後，一切就恢復正常。

而量縮部分，蔡麗玲表示，昨天為逐筆交易上路首日，台股集中市場成交量約有 1540.5 億元、上櫃市場 281.75 億元，合計為 1822.25 億元，比近期日均量 2000 億元上下，相對來得低，不過還是高於去年的日均量 1556.36 億元。

蔡麗玲進一步指出，推測交易量與近期成交量較少的原因是國際情勢變化大，以及最近採行穩定股市措施，包括調降借券賣出量、有條件禁止平盤下放空等，對成交量也會有所影響。

至於是否是散戶還不熟悉逐筆交易新制而未進場，蔡麗玲表示，觀察投資人結構顯示，自然人交易比重昨天來到 54.4%，與前一個交易日 51.4% 相比，未因逐筆交易而減少，而今日數據尚未出爐，但可看出逐筆交易制度是中性制度，不會影響散戶交易。

蔡麗玲表示，建議中長期布局的散戶可使用限價單 ROD 的委託方式，風險相對比較可以控制，逐筆交易上路首日，使用限價單 ROD 者就高達 96.31%，意味著大部份投資人都能理解其風險，這是一個好現象。