〈觀察〉轉單效應落空 敬鵬、競國泰國廠去年仍虧損

台商 EMS 廠積極返台或改道東南亞國家投資以避開貿易衝突，台 PCB 業者跟進的並不多，甚至最新 2019 年財報顯示，已在泰國設廠多年的敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 泰國廠去年仍無法擺脫虧損，顯示整體生產聚落還沒有成型，另外業者能取得的人力資源不易，也是另一個障礙。

去年美中貿易衝突未解，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 、廣達 (2382-TW) 等大型代工廠加快赴印度、印尼甚至菲律賓等地設廠，市場原看好此情況對在東南亞設廠的 PCB 廠，將形成轉單效應，但結果卻不如預期，在中國設廠的 PCB 台商，仍持續擴張產能，跟進南向意願不大。

從整體電子業供應鏈角度來看，台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國，南向投資雖多所評估，但是受限產業人才及供應鏈不完整，短期未見大手筆投資動作，原已放緩的中國生產線擴張，目前擴建工程又啟動，如華通 (2313-TW) 重啟重慶二廠投資 150 億元工程。

在美中貿易戰爆發前，台大型 PCB 廠陸續針對東南亞包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性，進行深入評估，縱然東南亞國家有工資便宜、勞力成本低等優勢，但受限產業人才及供應鏈不完整兩大因素，各廠遲遲沒有出手，其中以缺乏中、高階技術人才及工程師問題，最令 PCB 業者卻步，業者擔憂，人力資源不足生產時程恐無法即時順利展開，同時，以台廠的幹部而言，本身派赴東南亞國家任職的意願也低。

同時，台商 PCB 產業鏈前進中國市場長達 20 年，包括產業聚落、供應鏈與原物料等，構成完整體系，若往東南亞發展，產業供應鏈恐不完整，如銅箔基板 (CCL)、蝕刻化學原物料等，仍仰賴進口，成為阻礙 PCB 業者赴東南亞設廠的另一原因。

台商 PCB 廠目前投資東協國家如泰國，包括競國、敬鵬及泰鼎 (4927-TW)，產品鎖定汽車板及消費電子用板生產，其中泰鼎生產規模最大，每月產能達 480 萬平方呎，而去年泰鼎獲利持平，競國及敬鵬泰國廠仍然虧損，顯然沒有出現市場預期的轉單效應出現。

至於華新集團的精成科 (6191-TW)，其 PCB 及 PCBA(組裝業務) 產線集中中國黃江、深圳、昆山及重慶，月產能 320 萬平方呎，去年精成併購 ELNA 印刷電路板公司，打入日本車用板市場，也同時取得其馬來西亞產能，補足精成科分散在中國以外地區設立生產線的需求。