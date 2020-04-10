雙北捷運宅總價1400萬元案件 中山國小站、丹鳳站居冠

台灣央行決議降息 1 碼，並加碼紓困房貸戶，總共降 2 碼 (0.5 個百分點)，房仲業者以貸款 1000 萬元、貸款成數 7 成推算，消費者約可購買總價 1400 萬元左右房子，根據統計，此價格帶雙北捷運宅以中山國小站及丹鳳高最多。

根據實價登錄資料，統計近一年位於雙北市境內的捷運站周邊，總價在 1400 萬元以內的住宅交易量，發現台北市交易量以中山國小站 401 件最多，新北市則以丹鳳站 357 件居冠。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，捷運已是雙北市重要的交通運輸骨幹，搭配密集的公車網絡，交通機能完善，加上捷運站周邊生活機能完備，長期而言，捷運站周邊仍是民眾購屋的首選區位。

盤點台北市總價 1400 萬元的交易資料，各捷運站的交易量以中山國小站交易 401 件居冠，新北投站與西門站則以 199 件與 164 件占據二、三名，雙連站與內湖站則分占四、五名。

謝志傑表示，觀察台北市前五名可以發現，前四名捷運站交易多以套房產品為主，套房交易比例都在四成以上，雙連站套房交易占比更突破六成，中山國小與具有雙捷運優勢的西門站也都有 59% 之多，而大樓產品占比也都有 30% 左右，顯示電梯住宅受到購屋民眾青睞。

謝志傑指出，由於台北市房價相對較高，總價 1400 萬元在台北市來說算是低總價，要在捷運站周邊購屋則必須在價格與坪數之間作取捨，以中山國小站周遭來看，捷運、公車四通八達，交通便利、生活機能完善，商業活動熱絡，套房產品推案多，單價約每坪 55.4 萬元，相較於其他蛋黃區房價相對親民，讓偏好交通便捷的單身、頂客族群願意進駐。

至於新北市，統計總價 1400 萬元以內的捷運站交易量前五名，以丹鳳站交易量 357 件位居第一，幸福站 327 件居次，而南勢角站、泰山站則雙雙以 288 件並列第三，景安站則占據第四名。

謝志傑說明，觀察新北市交易量前五名以新莊區與中和區各占兩名，堪稱新北熱門平價區域，且區內 4 站均以公寓、電梯大樓產品合計占了 80% 以上，而泰山站則因周邊住宅供給以電梯大樓產品居多，讓大樓交易占比高達 85%，「3 字頭」房價堪稱五站中最實惠。

謝志傑指出，觀察中和區的南勢角站與景安站，僅一站之差，但南勢角站房價相對親民，公寓與大樓產品房價「3 字頭」，加上周邊生活機能完整，採買便利，吸引自住首購族群進駐，讓南勢角交易量較景安站多。