〈貴金屬盤後〉初次請領失業救濟金人數暴增 黃金5日來首次收高

週四 (2 日) 交易，美國每週初次請領失業救濟金人數飆升，提高市場避險需求，促使黃金期貨價格反彈，5 個交易日來首次收漲。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，本週美國的重要數據不是週五勞工局要公布的每月就業報告，雖然該報告向來是當月的重要數據，但週四的每週失業救濟金請領人數報告更為重要。

週四數據顯示，每週初次請領失業救濟金人數增加 660 萬人，在武漢肺炎危機尚未爆發時，有史以來初次請領失業救濟金人數最多也不超過 70 萬人。

Wyckoff 指出，「每週請領人數報告進一步證實，美國經濟已遭武漢肺炎大流行嚴重癱瘓。」

美國勞工部的薪資和失業報告預定週五發布，但可能不會反映 3 月份失業率激增的情形，因為其中多數數據是在上半月蒐集的，而許多企業在 3 月中下旬開始因應防疫而停工關閉。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 46.30 美元或約 2.9%，收每盎司 1637.70 美元，先前連續 4 日收低。

根據 FactSet，此為黃金期貨交易最活躍契約自 3 月 24 日以來最大單日漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 67 美分或 4.8 %，收每盎司 14.654 美元。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「因為黃金以美元交易，美元走強通常會抑制黃金市場，但過去 2 日的情形並非如此。」週四黃金收盤時，ICE 美元指數上升 0.7%。

「美國發布這可怕的失業救濟金請領報告之後，黃金就一直廣泛走高，因此，交易者在面對經濟形勢惡化時，似乎選擇買進黃金。」

雖然黃金週四發揮避險吸引力，但在武漢肺炎大流行期間，黃金的表現卻是多空交錯。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 在週四經濟數據公布前的報告中指出，「現階段沒有明確的方向性信號，因為黃金正面臨複雜的基本面，投資者擔心各國央行可能減少採購量，且珠寶業和工業需求也可能下降。投資者不確定，投資需求的成長是否就足以抵銷這塊損失。」

但他補充，「各國央行準備挹注進來的高額流動資金似乎尚未完全入價，這可能是金價在未來幾個月的支撐元素。」

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