英智庫：脫歐及全球經濟放緩影響 英國經濟將創10年來新低

面對全球經濟成長放緩，以及英國脫歐來不確定性的情況下，英國經濟成長持續疲弱，英國智庫安永統計俱樂部 (EY Item Club) 在週一 (4 日) 表示，預濟英國經濟到 2020 年將僅成長 1%，是自金融危機以來的最低水平。

英國與歐盟在 10 月中旬達成了一項新協議草案。儘管許多人認為，新協議將為經濟帶來確定性並推升持下滑的商業投資和信心，但安永統計俱樂部表示，全球經濟放緩和達成脫歐貿易協議的過程「可能會限制任何立即性的提振」。

安永統計俱樂部預期，2020 年英國 GDP 將成長 1.0%，低於先前在 7 月份所預期的 1.5%。此外，該機構表示，若發生無協議脫歐，將使英國經濟成長在 2020 年暴跌至 0.2%。該機構也下調 2023 年前的英國經濟成長預期，預計經濟平均每年增長 1.7%，主因在於英國與歐盟之間的貿易的非關稅壁壘很可能上升。

英國經濟預期 (圖片：EY Item Club)

另一方面，該報告也指出目前的商業投資信心低落。安永英國首席經濟學家 Mark Gregory 表示：「商業投資成長的前景十分黯淡，全球經濟環境疲軟加劇了企業對英國前景的擔憂。英國若能達成脫歐協議只是減少不確定性的第一步，商業信心還可能因歐盟與英國之間的分歧衝擊未來增長的擔憂而抵消。」

報告中也警告，消費者支出一直是 2019 年英國經濟的亮點，但今年和明年將放緩至「缺乏活力」的程度。該機構預測，2019 年支出將僅增長 1.2%，是 2011 年以來的最差表現。預計到 2020 年，支出將增長 1.4%。

EY Item Club 首席經濟顧問 Howard Archer 表示：「勞動力市場正顯示出疲軟的跡象，給明年帶來了更加消極的景象。至少短期內，這可能會導致消費者支出成長水平放緩。」