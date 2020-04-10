〈紐約匯市〉Fed丟驚喜包！美元走軟 強生病情好轉 英鎊走強 

週四 (9 日) 美元走弱，美元指數下跌 0.60% 至 99.567，美國聯準會意外注入 2.3 兆美元的貸款計劃，以支持地方政府和中小型企業，儘管最新失業救濟請領人數仍高於市場預期，週四美元依舊流失避險地位，該指數滑落至 100 大關以下，支撐位落在 99.50 和 99.00 區間，美元多頭水平為 100.00。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國勞工部於週四 (9 日) 公佈截至 4 月 4 日當週初請失業金人數，報 660.6 萬人，高於經濟學家預測的 525 萬人，突顯出肺炎疫情造成經濟活動停擺，全美各地企業相繼關閉，僅僅三週美國總計申請失業救濟人數就達到 1680 萬。

德國商業銀行外匯期貨研究主管 Ulrich Leuchtmann 說：「市場已經意識到，疫情何時終止更為關鍵，即使美國失業人數增加，也不至於更動目前市場遊戲規則」

美國聯準會於週四 (9 日) 公佈新一輪刺激措施，向中小型企業提供 2.3 兆美元主街貸款計劃 (Main Street Business Lending Program) ，同時將救濟範圍擴大至各城市和地方政府。

Fed 刺激方案將針對員工 1 萬名以下、且 2019 年營收在 25 億美元以下的中小企業提供貸款，另外，該計劃亦包含員工薪資的補貼，以協助中小企業渡過危機，並提振美國整體經濟。

華盛頓西聯匯款業務分析師 Joe Manimbo 表示：「聯準會的努力抵銷了週四慘澹的就業人數，Fed 今日的行動顯現出央行的無限火力，這在某種程度上穩定了本週市場。」

Fed 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 週四稱道：「聯準會將盡可能提供更多救濟措施和穩定性，直到美國經濟能從武漢肺炎疫情所造成的損害中完全恢復為止。」

鮑爾表示：「國家當務之急在於解決這場公衛危機，以限制疫情傳播，今日行動將確保經濟復甦動能維持強勁。」

本週美股有所上漲，美股於週四 (9 日) 早盤延續昨日的漲勢，四大指數皆上漲，道瓊指數則上漲超過 300 點。市場樂觀人士認為，受到疫情重創的歐洲和美國確診人數已逼近高峰值，確診病例已經呈現下滑趨勢，從而減少了對美元的避險需求。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

英鎊兌美元強漲 0.6%，由於英國首相強生病情好轉，已從加護病房轉入普通病房，英鎊兌美元來到 1.0930。

唐寧街發言人表示：「首相今晚已經從加護病房轉移至普通病房，並將持續受到密切照護」發言人補充道，強生的精神狀況非常好。

根據約翰 · 霍普金斯大學統計數據，截至週四，英國已有 61,516 人感染了武漢肺炎，週三英國單日新增死亡病例創下新高，來到 938 例，使得全國死亡病例突破七千大關，報 7,097 例

週四，包括包括英鎊、澳幣和紐幣高風險貨幣持續鞏固近期的漲勢，澳幣兌美元漲 1.81% 至 0.6338 美元，創近一個月來新高。

美元兌日元匯率下跌了 0.28%，至 108.50 日圓；歐元兌美元強漲 0.69% 至 1.0930 美元。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

另一方面，歐盟持續尋求歐元區國家對 5 千億歐元財政刺激措施的共識，終於在週四 (9 日) 小露曙光，由於德國與荷蘭態度放軟，並向義大利等受疫情重創的歐洲南部國家保證歐盟將會聲援。

《路透社》引述 OPEC 消息人士稱，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已達成大幅減產協議，且減產幅度可能高達 2000 萬桶 / 日，約佔全球供應量的 20%，超出原先預期 1 倍之多，西德州中質原油 (WTI) 盤中一度大漲 12%。

從歷史上看，油價與美元成反比，因為美元堅挺時，購買石油的需求就減少了，但原油價格也成了需求破壞的函數。油價跌幅越大，美元作為避風港的升值幅度就越大。

隨著油價暴跌，加幣和挪威克朗回吐了早盤大多數漲幅。美元兌加幣匯率下跌 0.24% 來到 1.3979 加幣。

美國時間週五為耶穌受難日假期，美股休市一日。



截至週五 (10 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.567。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0930 美元。+0.69%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2460 美元。+0.60%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6338 美元。+1.81%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3979 加幣。-0.24%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.50 日圓。-0.28%