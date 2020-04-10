〈每日外資外匯觀點〉預期風險回升下 美元欲振仍乏力

美國初領失業金人數三週累計共達 1600 萬，聯準會正式公布紓困刺激措施，將針對中小企業提供總金額 2.3 兆美元的經濟刺激方案，美股小幅上漲，美元指數周四大幅下挫，跌破 100 大關。投資者持續關注全球疫情發展外，今晚將關注美國 CPI 數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，聯準會的金援舉措抵消了就業市場數據的可怕消息，並突顯出聯準會擁有無限的火力，有助於本周股市場的反彈。

美國銀行財富管理首席股票策略師 Terry Sandven 表示，美國聯準會和財政政策正在提供金援，且許多股票普遍被認為超賣，股市人氣獲得提振，但疫情何時結束仍未可知，很難讓人過度樂觀。

美股本周上漲 12.67%，美國財政部長梅努欽週四 (9 日) 表示，美國經濟動力可能在 5 月重新啟動，但仍認為股市目前有些超前部署，投資者應保持謹慎。

道明證券全球戰略負責人 Bart Melek 也認為，現在的危險是，美股出現的是 W 型反彈，而不是 V 型反彈，目前在疫情方面還未脫離險境，陸續還會有負面的數據公布。

目前全球武漢肺炎 (COVID-19) 累計確診病例數已經突破 160 萬，累計死亡病例超過 9.5 萬；美國累計確診病例逼近 47 萬。

經濟研究機構 Oxford Economics 警告，如果病毒在亞洲以外擴散，恐怕將抵消今年全球 1.3% 的經濟成長，也就是損失收入 1.1 兆美元。更有分析師擔心這將會成為世界經濟陷入新一輪經濟危機的導火線。

瑞士信貸研究部指出，美元的交易大致保持波動模式，不但波動範圍大，而且相對不同貨幣的匯率差異也巨大，單一最大驅動力仍然是股票和信貸產品之類的風險資產表現，後者價格的走高是美元趨弱的典型標誌，反之亦然。尤其目前各主要經濟體即將處於疫情高峰，加上美元貨幣政策寬鬆，預期風險回升下，美元的跌勢將持續。