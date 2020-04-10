〈貴金屬盤後〉Fed推新貸款計畫 美元走跌 金價登7年半高點

週四 (9 日) 交易，黃金期貨價格反彈上漲，收在 7 年半高點，在 Fed 推行新貸款計畫以支撐經濟的背景下，美元走跌給予黃金支撐力。

Fed 週四設立新貸款計畫設置了新貸款計畫並加強現有計畫，以挹注 2.3 兆美元來提振經濟。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「黃金的走勢相當看漲，長期來看，美元將變更加疲弱。」

「計畫的目標是迅速重新開放經濟，但代價是美元長期疲弱，而這有利黃金。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 68.50 美元或 4.1%，收每盎司 1752.80 美元。盤中高點達 1754.50 美元。

根據 FactSet，此為 2012 年 10 月以來黃金交易最活躍契約的最高收盤價。本週黃金漲幅約 7%，本週五因假期休市。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 84.8 美分或近 5.6%，收每盎司 16.053 美元。白銀本週漲幅約 9.6%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四聲明，Fed 正試圖盡力在大眾居家防疫期間提供大的救濟和穩定。

數據顯示，4 月第一週美國失業救濟請領人數增加 660 萬人，使總失業人數在不到一個月的時間就上升到 1680 萬人。

GoldCore 研究總監 Mark O’Byrne 表示，「即使是大流的恐慌發生之前，經濟、金融和貨幣危機都是不可避免的，這場大流行加劇了這場不可避免的危機。黃金的表現優於其他資產，今年迄今美元計價回報率達 12%，且接下來幾年和幾月中，這優異的表現還會繼續。」

「未來一兩年黃金很有可能上漲到 5000 美元。」

在此背景下，ICE 美元指數下降 0.6% 至 99.52。美元走疲有利黃金上漲。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 每日研究報告寫到，「市場充斥著來自全球各國央行的現金，在此高度不確定時期支撐金價上漲。」

金價週三上漲，係因 Fed 公布 3 月 3 日和 15 日的會議記錄顯示，Fed 最壞的打算是經濟要等到明年才復甦。

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