〈美股早盤〉聯準會宣佈2.3兆美元貸款計劃 道瓊早盤漲逾3百點

美國聯準會於週四 (9 日) 公佈 2.3 兆美元主街 (Main Street) 貸款計劃的細節，該方案將針對員工 1 萬名以下、且 2019 年營收在 25 億美元以下的中小企業提供貸款，另外，該計劃亦包含員工薪資的補貼，以協助中小企業渡過危機，並提振美國整體經濟。

儘管根據最新的就業市場數據，美國的失業人口仍持續飆升，但受惠於聯準會所公佈的刺激計劃，提振投資人的信心，促使美股於週四 (9 日) 早盤延續昨日的漲勢，四大指數皆上漲，道瓊指數則上漲超過 300 點。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學最新數據，美國累計確診病例數已突破 43 萬例，死亡病例則超過 1.48 萬例。市場預估美國的確診病例數已接近高峰，美國總統川普表示，疫情處於下降階段時，可以考慮分階段重新開放美國經濟活動。

根據最新數據顯示，英國的疫情已進一步惡化，且單日新增死亡病例於週二 (7 日) 達到創紀錄的 938 例，累計死亡病例增加至 7097 例。另外，英國首相強生 (Boris Johnson) 已進入了加護病房第三日，但目前病情已經有所好轉，而與此同時，英國政府也正在商討是否繼續延長現有的封城措施。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (9 日) 公佈截至 4 月 4 日當週初請失業金人數，報 660.6 萬人，顯示由於肺炎疫情造成經濟活動停擺，導致美國的失業人口已連續三週大幅飆升，且三週總計人數達到 1680 萬人。

截至台北時間週四 (9 日)22 時許：

道瓊指數上漲 326.92 點或 1.40%，暫報 23760.49 點

那斯達克上漲 63.31 點或 0.78%，暫報 8154.22 點

標普 500 上漲 28.80 點或 1.05%，暫報 2778.78 點

費半上漲 13.07 點或 0.80%，暫報 1653.18 點

台積電 ADR 下跌 0.18% 至每股 50.18 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.762%

紐約輕原油上漲 6.34% 至每桶 26.68 美元

布蘭特原油上漲 4.23% 至每桶 34.23 美元

黃金上漲 2.61% 至每盎司 1728.20 美元

美元指數下跌 0.58% 至 99.588 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.82%，達 268.22 美元。

根據小摩報告指出，受到肺炎疫情的影響，蘋果 iPhone 今年第 2 季銷售將大幅下滑，全年銷量預計年減 10%，部份新機也可能會延遲 1 至 2 個月才發佈。另外，小摩亦將蘋果目標價由每股 350 美元下調至 335 美元，並維持「增持」的股票評級。

小摩分析師 Samik Chatterjee 指出，蘋果在大中華以外的零售商店，預計在 5 月中才會重新開放，因此，也將第 2 季預計的銷售 3300 萬支，下調至 1500 萬支。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤上漲 5.15%，達 106.22 美元。

迪士尼於週三 (8 日) 宣佈，串流影視服務 Disney + 目前訂閱人數已經超過 5000 萬人，這幾乎是迪士尼 2 月 4 日公布數據的 2 倍，當時迪士尼發布第一季財報，公布 Disney + 訂閱人數達 2650 萬人。

迪士尼表示，Disney + 過去 2 週在英國、愛爾蘭、法國、德國、意大利、西班牙、奧地利和瑞士推出，上週則在印度推出。

星巴克 (SBUX-US)

星巴克早盤下跌 0.43%，達 71.29 美元。

星巴克於週三 (8 日) 表示，受到疫情的影響，第二季獲利可能驟減 47%，並且取消 2020 年度 (止於 9 月) 的財務預測。另外，該公司亦表示將暫緩庫藏股計畫，並採取削減成本的措施，但仍會發放季度股利。

星巴克表示，美國同店銷售自 3 月 12 日起開始下滑，之後持續惡化，到月底的年比減幅達到 60-70%。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PPI 年增率報 0.7%，預估 0.5%，前值 1.3%

美國 3 月 PPI 月增率報 -0.2%，預估 - 0.3%，前值 -0.6%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 1.4%，預估 1.2%，前值 1.4%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預估 0.0%，前值 -0.3%

美截至 4/4 當週初請失業金 (萬人) 報 660.6，預估 500.0，前值 664.8

美截至 4/4 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 426.55，前值 261.2

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

美國就業市場數據持續表現不佳，Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，第一波的失業人潮來自於服務業，休閒娛樂產業所受到的衝擊最為嚴重，但由於數十萬的零售業者，已開始讓員工放無薪價，預估下一波大規模的失業人潮將來自於零售業。

Swonk 亦指出，由於汽車工廠停止生產，並造成相關產業的產能削減，預期製造業員工也將面臨失業壓力。

美國銀行策略師 Mark Cabana 表示，市場目前預期美國的確診病例數將達到高峰，並將焦點放在重啟經濟活動的時程，由於市場情緒趨於樂觀，因此，即使就業市場數據表現慘淡，也將不會對股市造成太大的影響。