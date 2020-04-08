【日盛投顧】連續3日大漲逾百點

◆盤勢分析

1. 市場擔憂情緒獲得緩解，台股加權指數延續多方氣勢，開在平盤附近，隨後買盤力道增溫，指數漲幅於盤中逐步擴大，盤面上許多族群表現活潑，包括車用、被動元件、氮化鎵 (GaN)、PCB、水泥等類股漲勢皆具有族群性，終場加權指數上漲 141.08 點，收在 10，137.47 點，漲幅達 1.41%，成交金額則為 1695.28 億元，三大法人合計買超 14.61 億元：外資買超 3.52 億元、投信買超 18.03 億元、自營商賣超 6.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，量能不到 1700 億略顯不足，後續不宜價量背離，否則不排除回測月線的可能。

(2)、均線：目前指數位處 10 日線 (約 9，732 點)、月線(約 9，747 點) 之上，站穩月線有利多方信心凝聚，下檔支撐可以月線為守，上檔波段壓力留意 3/13 跳空缺口 (約 10，360 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 呈黃金交叉，但 9 日 K 值高於 80 進入超買區，短線漲幅已大、量能背離之個股須慎防追高風險。

3. 櫃買指數漲幅 2.08%，收在 125.68 點，周三漲幅大於加權指數，目前亦站穩在月線 (約 118.8 點) 之上，短線上已來到 125 點整數關卡，留意是否能站穩。

4. 觀盤重點：近日市場情緒回穩，目前短線上指數持續站穩月線之上，後續量能變化為觀察重點，不宜價量背離。考量萬點之上仍有套牢壓力，建議於操作面上不宜過度追高，並多加注意資金比重控管，近日上市櫃公司陸續公告 3 月份營收，建議留意手中持股之基本面表現，可於大盤彈升之際、就基本面角度執行汰弱留強動作。後續選股方向可關注網通、半導體設備、水泥、氮化鎵 (GaN)、伺服器，以及低基期之高殖利率股。

類股漲勢具族群性疫情受害股亦見彈升

1. 水泥：展望 2020 年，預估中國大陸錯峰生產將持續進行，有利大陸市場水泥行業持續平穩運行，大陸官方基礎建設投資動能可望帶動水泥需求維持穩定，相關西進水泥廠 1102 亞泥、1101 台泥，周三股價同步上揚。

2. 宅經濟：因疫情因素，民眾出門意願降低，轉而在家遊玩電動，日本電玩大廠任天堂最新款遊戲買氣上揚，任天堂相關供應鏈 3227 原相、2337 旺宏受惠，周三股價皆上漲。

3. 遠距活動：由於疫情影響，遠距會議、遠距教學的模式在各地逐漸成型，有利遠距設備供應商業績升溫，相關個股包括視訊會議產品商 3669 圓展、影音設備製造廠 3541 西柏、線上數位學習概念股 8489 三貝德。

4. 跌深低基期：由於新冠肺炎疫情蔓延，民眾減少出門頻率，觀光、運輸、KTV 業者成為本波疫情主要受害者，股價於 3 月份出現修正，相關個股跌深後，低基期優勢吸引資金關注，包括 2731 雄獅、2633 台灣高鐵、9943 好樂迪周三股價皆收漲、並站在月線之上。