惠譽：今年全球GDP萎縮1.9% 銅市供過於求

國際評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 表示，由於受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，歐洲、美國和全球大部分地區出現史無前例的大規模封鎖措施，全球經濟活動減少，商品需求與消費大幅降低。

惠譽預估，今年全球國內生產總值 (GDP) 將萎縮 1.9%，並且全球銅需求將年減 6%，該機構也下調了今年金屬價格的預估。

惠譽預計，儘管秘魯、智利、墨西哥和加拿大的銅礦生產因疫情而中斷，銅市仍將供過於求，並將 2020 年銅價下調至每噸 5300 美元，2021 年則預期為每噸 5800 美元。

另一方面，鋁市預計也將面臨供過於求的情況，主因在於汽車生產和營造建設或活動的幾減少，以及中國低成本原產能的持續增長，惠譽將 2020 年鋁價減至每噸 1560 美元，2021 年鋁價則為每噸 1600 美元。

此外，由於不銹鋼部門，例如家用電器、建築、化學工業、石油和天然氣設施，的需求疲軟以及疫情持續在全球的傳播，鎳價也將因此受到壓抑，惠譽因此下調了 2020 年鎳價的預期至每噸 11500 美元，2021 年鎳價則預估為每噸 13,250 美元。

鋅價在短期內也受到庫存增加，以及全球需求下滑的壓力，預期也將面臨供過於求的狀況。惠譽將 2020 年鋅價預測下調至每噸 1,900 美元，以反映這些短期市場失衡。

惠譽對黃金、焦煤和鐵礦石的預期則不變，該機構表示，黃金價格受到投資流量的顯著影響，並且通常是反週期的，鐵礦石和焦煤的短期價格則受到生產中斷導致供應減少，以及中國鋼鐵業相對較高的需求的支撐。