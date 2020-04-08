谷月涵：疫情影響經濟至少要三季才能恢復 短線反彈非新多頭

前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 表示，新冠肺炎造成的經濟衝擊，預估至少要三季才會恢復，目前短線反彈只能視為「短暫狂歡」，而非新多頭的開始。

新冠肺炎引發全球股災，台股隨歐美股市重挫，指數從「萬二」高點跳水至 8600 點以下，近日在美股反彈、國安基金進場救援下，推升指數重返萬點。

有「台灣先生」之稱的谷月涵今 (8) 日在媒體線上會議中指出，目前全球企業最讓人擔憂的問題在於負債比過高，以美國來說，債務占美國 GDP 比重高達 48%，高於金融海嘯時的 45%，如果疫情加劇，恐讓更多企業遭受衝擊。

谷月涵指出，台灣企業較為保守，長年以來負債比偏低，較不容易有債務問題，部分企業雖可能因疫情被淘汰，但也有台灣企業可因其他公司忙著處理債務等問題，因而提高市占率。

外資 3 月大賣台股金額高達新台幣 3156 億元，賣超金額創下史上單月新高，是否將影響台股後續走勢？谷月涵回應，外資前幾年持續加碼台股，很難短時間處理調節完畢，後續持續賣超機率大，但何時回頭買超，要看台灣的經濟狀況而定。

谷月涵說，台股受疫情影響歷經一波大幅修正，市場悲觀情緒直逼 2009 年的金融海嘯，且全球股市與台股跌幅過深，預估後續再重挫機率很低，只要金流穩定，資金仍有機會逐漸回流股市，但要注意的是，資金回流、股市反彈未必代表就是新多頭的起點。

谷月涵表示，為因應美中貿易戰，部分台資企業從 2018 年起陸續降低中國產能，或是將生產線遷移至台灣或東南亞市場，加上此次台灣防疫成效深受國際肯定，受疫情影響相對有限。