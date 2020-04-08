〈台股盤後〉周選多方拉結算 鴻海、被動元件帶頭衝 重返10100點

台股今 (8) 日遇台指期周選結算，買權未平倉 (OI) 口數最大量落在 10100 點，顯現多方拉高結算企圖，盤面電金族群表現強勢，鴻海大漲超過 5%，被動元件更多檔漲停，終場收 10137.47 點，大漲 141.08 點或 1.41%，本周以來已大漲近 474 點，重返 10100 大關，成交量則較昨日略減，約 1686 億元。

蘋概三王今日走勢不一，台積電、大立光小漲 1%，鴻海則開低走高，強漲逾 5%；金融權值如國泰金、富邦金、中信金等也都站穩盤上；台塑四寶中南亞也大漲逾 3%，為盤勢加溫。

電子族群中以被動元件表現最亮眼，雙雄國巨、華新科 3 月營收皆較上月明顯回溫，加上日本大廠村田因員工染疫、工廠暫時停工，台廠可望獲轉單，今日在多方進駐下，國巨、華新科、奇力新、大毅、凱美全數亮燈漲停。

PCB 族群也強勢表態，銘旺科開盤直奔漲停，臻鼎 - KY 強漲逾 9%，台郡則收復百元大關，其餘個股如欣興、華通、台耀漲幅均達 1% 以上。

盤面弱勢族群則以電腦週邊、代工大廠為主，技嘉開高走低，失守 5 日線，英業達、緯創、仁寶也均在盤下震盪。

整體而言，台股已連 3 日大漲逾 474 點，重返萬點之上，但後續恐因短線過熱、前波缺口反壓，進入整理區間，投資人仍需留意疫情變化、個股營收表現，謹慎操作為宜。