〈進出口統計〉歐美疫情爆發 我對美出口終止連續41個月正成長

受新冠肺炎疫情擴散影響，拖累我對歐、美、日出口表現，財政部統計處統計，我 3 月對美、歐出口分別年減 3.1%、8.1%，其中對美終止連續 41 個月正成長，反觀對中國、香港出口則受惠復工呈逆勢成長。

財政部今 (8) 日公布 3 月進出口統計，由於新冠肺炎疫情 3 月在歐美蔓延，為避免疫情擴散，包括美國、歐盟等各國相繼祭出封鎖邊境與禁足令等手段，進而影響我對外出口表現。

其中美國市場 3 月出口值 37.8 億美元，較去年同期減少 3.1%，終結連續 41 個月出口正成長紀錄轉負，包括資通訊設備與基本金屬出口均同步下滑，分別較去年同期減少 7.1%、9.4%。

儘管對美單月出口值衰退，但在資通訊設備與電子零組件等出口成長支撐下，我對美第 1 季出口值仍有 110.3 億美元，較去年同期增加 4.4 億美元、增幅 4.1%。

歐洲市場部分，單月出口值 24.7 億美元，較去年同期減少 2.2 億美元，其中機械設備出口值年減幅達 17.9%，主要是疫情影響需求萎縮所致，資通訊設備與基本金屬則分別年減 8.8%、10.9%。

另外，對日本出口包括基本金屬與塑橡膠年減幅高達 24%，機械年減 16.4%，電子零組件則逆勢年增 18.8%，但單月仍較去年年減 2.1%；但第 1 季出口值仍較去年同期 3.5%。

反觀我對陸港、東協出口值則逆勢成長，其中我對陸港單月出口值 117.4 億美元、年增幅 3.4%，其中電子零組件、資通訊設備分別較去年同期增加 20%、13.9%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，中國香港雖是第一波疫情爆發地點，但因中國迅速封城，加上產線陸續復工因而推升我對中出口持續成長，但歐美市場在 3 月中下旬才開始採取措施，因此影響出口表現。