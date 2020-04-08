大米價格飆至7年新高 疫情造成出口供應大減

由於 COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 疫情影響，亞洲的主食大米 (稻米) 價格已飆升至 7 年新高，進口商急於儲存穀物，而出口商則遭到限制。

根據泰國大米出口商協會數據，從 3 月 25 日至 4 月 1 日，基準泰國白米 (5% 碎米) 價格上漲了 12%，來到 2013 年 4 月以來的新高，達每噸 560-570 美元。

在疫情衝擊之下，全球最大的大米出口國印度已經停止出口，同樣地越南也不再出口，造成泰國米需求大增，價格狂漲，亞洲占全球大米生產量的 90%，消費量亦同。

印度大米出口商協會主席 B.V. Krishna Rao 表示，目前出口已經暫停，因為封鎖造成運輸非常困難，印度的封城按計畫要延續到 4 月 21 日。

出口商稱，原本計畫 3 月和 4 月交貨，大約 40 萬噸非巴斯馬蒂大米 (non basmati rice) 和 10 萬噸巴斯馬蒂大米 (basmati rice)，目前均滯留在港口或運輸通道內。業界人士表示，大米貿易商已停止簽署新的出口合約，理由是勞動力短缺及運輸受限。

早在 3 月份之前，由於泰國的嚴重乾旱及非洲進口商的強勁需求，大米價格已在 2019 年末開始上漲。

非營利組織國際馬鈴薯中心亞洲區域主管 Samarendu Mohanty 表示，儘管預期今年收成強勁，而且大米和小麥的庫存處於歷史高位，但仍擋不住漲勢。

泰國大米出口商協會在每週報告中保證說，大米庫存充足，但由於柬埔寨全國封鎖，柬埔寨工人返回家園後，在疫情爆發期間難以找到勞動力。

Mohanty 指出，由於嚴格的播種和收穫日程，農業受時機的影響更大，如果錯過了播種季節，則整個季節或全年都將沒有收成，他補充說，北美、歐洲和中國現在面臨勞動力短缺和春季種植供應線中斷的問題。