TPK-KY 3月營收月增27%重回百億元 Q1優於預期

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (8) 日公告 3 月合併營收達 104.53 億元，月增 27.4%、年增 20.3%，重回百億元大關，累計第 1 季合併營收 281.92 億元，季減 23.7%，年減 9.5%，為近 7 季單季新低，但優於原先預期季減 3 成水準。

宸鴻表示，3 月復工狀況優於預期，生產端上下游供料、運輸皆已陸續恢復正常，加上主要客戶訂單並未調整、修正，帶動整體營收回溫，但第 2 季受傳統淡季、歐美疫情延燒，目前終端需求不明朗，訂單能見度仍低。

展望今年，宸鴻表示，短期仍要觀察疫情變化，但預期隨著疫情逐漸趨緩後，遞延需求可望陸續回籠，今年也將持續開發奈米銀應用，預計上半年將再新增一條產線，切入智慧型手機、穿戴裝置應用，並逐步跨入 LCM 市場提供一站式服務。

GIS-KY 業成 (6456-TW) 日前也公告 3 月合併營收達 95.19 億元，月增 63.4%、年減 9.42%，受疫情影響，第 1 季合併營收 226.38 億元，季減 33.43%、年減 23.09%，近兩年單季新低，但近期筆電、平板受惠疫情需求增加，有助短期營運動能升溫。