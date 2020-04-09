盤前財經大事搶先讀2020年04月09日

今日操盤前瞻

日本 4 月工具機訂單

美國上週初領失業金人數

法說會：大立光、洋華、勤誠、世紀鋼

除權息：宜進、耿鼎、世鎧、群光、群電

〈美股盤後〉白宮衛生顧問對疫情樂觀 + 桑德斯退選 道瓊強彈站上 23000 美股四大指數全收高

白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 於週三 (8 日) 表示，美國武漢肺炎 (COVID-19) 的死亡病例數低於先前的預估值，下週開始情況應該會好轉。此外，角逐民主黨總統資格的參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 宣布退選，消弭了一部分政治不確定性，也帶動大盤漲勢。美股三大指數走高，收盤接近四周高點。閱讀全文...

離岸美元債殖利率飆高 考驗中國控制資本市場能力

中國企業今年到期的離岸美元債高達 873 億美元，龐大的離岸債券部位，使得中國對資本市場的控制能力，正在遭受考驗。閱讀全文...

〈鴻海生產呼吸器〉收漲逾半根漲停登近月高 市值激增 527 億元重返兆元大關

鴻海 (2317-TW) 與美商醫療器材公司美敦力 (Medtronic) 合作，生產呼吸器，加上傳出將發 66 億元普通公司債為後續營運布局，在國際股市持續反彈下，昨日大漲逾半根漲停，收 75 元近一個月高點，市值也激增近 530 億元，來到 1.04 兆元，重新站穩兆元大關。閱讀全文...

〈房產〉台北市以外購屋貸款少 800 萬元 壽險業攻房貸 1.32% 搶市

根據聯徵中心最新統計資料顯示，全台南北因為房屋資產價值不同，購屋人的貸款金額差異甚大，台北市去年第季平均購屋貸款約 1526 萬元，新北市也超過 900 萬元，不過大台北以外的都會區，平均貸款金額多落在 600-720 萬元之間，平均利率在 1.72-1.73% 之間，隨著央行降息，房價利率水準更形走低，目前已有壽險公司推出 1.32% 起跳的新房貸搶市。閱讀全文...

油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續重創實體經濟，石油需求瞬間急凍，不過，《今周刊》報導指出，隨著沙、俄逐漸接近達成減產協議，這個關於「原物料之母」的轉捩篇章，正在意外展開，而本業獲利面臨嚴峻挑戰的台塑四寶，在經歷一波股價大跌後，逢低買進的好時機出現了嗎？閱讀全文...



