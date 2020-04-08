三竹資訊行動看盤軟體使用人數大增 今年三大動能續強

資訊服務業者三竹資訊 (8284-TE) 將於明 (9) 日召開上櫃前業績發表會，三竹董事長邱宏哲表示，今年三大營運動能都將持續成長，其中，簡訊服務受疫情帶動的宅經濟需求驅動，而行動看盤軟體則因股市交易熱絡，每月不重複使用人數大增。法人估三竹今年營收可望續揚，有機會再創新高。

三竹資訊成立於 1991 年，主要四大產品及營收占比分別為，行動看盤軟體 18%、簡訊發送 76%、APP 開發 5% 及企業即時通 1%。從去年前 3 季毛利率表現來看，以行動看盤毛利率最高，其次為 APP 開發。

行動看盤軟體提供國內行動看盤 APP 下單、國外股票與期貨看盤下單等服務，客戶包括元大、富邦等券商，及群益期貨、永豐金期貨等期貨商，未來還將開發第三代行動證券看盤下單系統、可人機互動的第二代 Android 智慧電視看盤 APP 等。目前行動金融看盤下單平台市占率高達 90.57%，獨霸市場。

三竹行動 APP 的收入來源包括證券商手續費拆分、通路費、內容服務商上架費及廣告費收入等。邱宏哲表示，目前行動看盤 APP 每月不重複使用人數平均約 90 萬人，但近來股市交易熱絡，上月不重複人數高達 100 多萬人，而使用人數增加，便會帶動營收成長。

簡訊發送方面，主要分為企業簡訊及廣告簡訊，其中，企業簡訊如銀行轉帳動態密碼簡訊、信用卡刷卡通知、網購超商到貨通知、電商訂單成立通知等，營收占比達 85%；廣告簡訊則與五大電信業者 / Happy Go 合作，依照客戶指定條件篩選，找出目標族群投放廣告簡訊，營收占比 15%，未來也計畫開發雙向簡訊等新品。

三竹目前在國內簡訊發送市場市占率達 35%，為市場龍頭，邱宏哲表示，今年以來，受疫情需求帶動，簡訊服務持續成長中，而 3 家將於今年 6 月開台的純網銀也是客戶，雖然開台初期簡訊量可能較少，但 3 家開台初期估每月可貢獻約 400-500 萬通簡訊量，電子支付、行動支付等簡訊相關服務，也是今年成長動能之一。

三竹近 3 年營收均維持雙位數成長，去年營收 16.72 億元，年增 16.3%，稅後純益 1.83 億元，年增 48%，每股純益 4.45 元，營收與 EPS 均創新高。邱宏哲表示，今年包括行動看盤軟體、簡訊發送、APP 開發三大動能，都將持續成長，法人估營收規模可望持續擴增，再創新高。