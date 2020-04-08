玉晶光首季營收近27億元年增1.42倍 重申未收到客戶端削減訂單通知

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 3 月營收 10.18 億元，月增 46.77%，年增 1.18 倍，市場傳蘋果削減零組件廠第 2 季訂單，玉晶光主管指出，目前公司尚未接獲來自客戶端任何削減訂單的通知。

玉晶光首季營收為 26.92 億元，季減 28.8% 年增 1.42 倍；在復工順利挹注下，仍可應客戶需求出貨，第 2 季營運仍觀察全球疫情的變化。

玉晶光明 (9) 日為融券回補的最後一天，至昨日止的融券張數為 1975 張。

玉晶光 1 月 22 日決議，以約 30 億元購置設備，投入新租用廠區，並將投入超過 9 億元土木工程經費，擴充廈門集美二廠。

玉晶光主管指出，預計 2 年內投入 80 億元擴廠，新產能將依客戶需求增加陸續開出，最快今年下半年開出第一批新產能。

玉晶光去年全年營收突破 120 億元，以 120.41 億元創新高，年增 51.9%。稅後純益為 25.22 億元，每股純益 24.79 元。

大立光 (3008-TW) 已公布 3 月營收達 54.44 億元，月增 48.22%，年增 38.67%，受惠 EMS 廠復工拉貨升溫，推升營收創 4 個月新高，不過第 1 季營收 132.15 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，大立光表示，4 月營收估較 3 月下滑。

大立光 3 月營收較 2 月明顯增加，主要受惠 EMS 廠恢復復工，加速整備料源拉貨挹注，進入 4 月後，拉貨動能告一段落，營收估較 3 月下滑。